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Сборная России проводит тренировку в Новогорске в полном составе

Сборная России в Новогорске продолжает подготовку к чемпионату мира-2018.

В данный момент команда Станислава Черчесова проводит тренировку. Все 28 футболистов вышли на занятие.

Sport24
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:02
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