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В Калининграде рядом со стадионом ЧМ-2018 будет построен культурный центр
Многофункциональный культурный центр в Калининграде будет построен рядом со стадионом, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Создание в Калининграде многофункционального культурного центра в начале марта анонсировал президент РФ Владимир Путин.
"Территорию вокруг стадиона мы рассматриваем как самую перспективную в городе, потому что там можно рисовать все что угодно. Вокруг стадиона мы будем делать тот культурно-музейный центр, который президент поручил создать в Калининграде. Конечно, стадион подразумевает, что там должна появиться инфраструктура для детских и юношеских спортивных школ. Несомненно, это произойдет", - цитирует Алиханова ТАСС.
Стадион "Калининград" построен на территории острова Октябрьский, арена примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.
Создание в Калининграде многофункционального культурного центра в начале марта анонсировал президент РФ Владимир Путин.
"Территорию вокруг стадиона мы рассматриваем как самую перспективную в городе, потому что там можно рисовать все что угодно. Вокруг стадиона мы будем делать тот культурно-музейный центр, который президент поручил создать в Калининграде. Конечно, стадион подразумевает, что там должна появиться инфраструктура для детских и юношеских спортивных школ. Несомненно, это произойдет", - цитирует Алиханова ТАСС.
Стадион "Калининград" построен на территории острова Октябрьский, арена примет четыре матча группового этапа чемпионата мира.
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