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Жозе Моуринью: Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, кого считает главными претендентами на победу на чемпионате мира — 2018.

"Такие игроки, как Лионель Месси и Криштиану Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге. Поэтому я думаю, что Аргентина и Португалия могут преуспеть. Бразилия может добиться успеха из-за своего тренера Тите. Они способны играть очень хорошо с точки зрения тактики и обороны. При это у них все еще есть этот бразильский талант. На них будет интересно посмотреть.

Среди европейский команд стоит выделить Испанию, которая очень сильно провела квалификацию. В их составе хорошие опытные игроки сочетаются с качественными футболистами.

Но никогда не знаешь, что случится. На чемпионате мира всегда может быть сюрприз", — заявил португалец в интервью GQ.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Месси Роналду
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