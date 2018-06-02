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Англия победила Нигерию

Сборная Англии обыграла Нигерию в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Англия – Нигерия 2:1

Гол: Кэхилл, 7, Кейн, 29 - Айуоби, 47

Англия: Пикфорд, Кэхилл, Уолкер, Стоунс, Триппьер, Янг (Роуз, 68), Лингард (Лофтус-Чик, 67), Дайер, Алли (Делф, 82), Стерлинг (Рэшфорд, 74), Кейн (Уэлбек, 73)

Нигерия: Узохо, Балогун (Омеруо, 46), Трост-Эконг, Шеку (Эбуэхи, 46), Идову, Оби (Огу, 46), Онази (Этебо, 46), Оби Микел, Айуоби, Мозес (Муса, 63), Игало (Ихеаначо, 77)

Предупреждения: Стерлинг, 53, Муса, 77
Теги: Сборная Англии Сборная Нигерии
Сегодня, 21:35
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№4 Написал: egkrakovets (Сегодня, 22:06) #
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нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 2.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Просто люди в футбол ИГРАЛИ.

Так то люди (((((
Мне всегда нравится на них смотреть - даже издалека ))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
grisha,
Да ничего. Просто люди в футбол ИГРАЛИ.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:57) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
И что ?
Австрийцы недавно тоже ниггеров победили, а на чемп даже не едут )))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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