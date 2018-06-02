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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Англия победила Нигерию
Сборная Англии обыграла Нигерию в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Англия – Нигерия 2:1
Гол: Кэхилл, 7, Кейн, 29 - Айуоби, 47
Англия: Пикфорд, Кэхилл, Уолкер, Стоунс, Триппьер, Янг (Роуз, 68), Лингард (Лофтус-Чик, 67), Дайер, Алли (Делф, 82), Стерлинг (Рэшфорд, 74), Кейн (Уэлбек, 73)
Нигерия: Узохо, Балогун (Омеруо, 46), Трост-Эконг, Шеку (Эбуэхи, 46), Идову, Оби (Огу, 46), Онази (Этебо, 46), Оби Микел, Айуоби, Мозес (Муса, 63), Игало (Ихеаначо, 77)
Предупреждения: Стерлинг, 53, Муса, 77
Товарищеский матч
Англия – Нигерия 2:1
Гол: Кэхилл, 7, Кейн, 29 - Айуоби, 47
Англия: Пикфорд, Кэхилл, Уолкер, Стоунс, Триппьер, Янг (Роуз, 68), Лингард (Лофтус-Чик, 67), Дайер, Алли (Делф, 82), Стерлинг (Рэшфорд, 74), Кейн (Уэлбек, 73)
Нигерия: Узохо, Балогун (Омеруо, 46), Трост-Эконг, Шеку (Эбуэхи, 46), Идову, Оби (Огу, 46), Онази (Этебо, 46), Оби Микел, Айуоби, Мозес (Муса, 63), Игало (Ихеаначо, 77)
Предупреждения: Стерлинг, 53, Муса, 77
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