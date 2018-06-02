Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Отдых в Крыму.
|185
|Политика и события в стране и мире
|4226
|Зенит
|104675
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119504
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|18
|Товарищеские матчи сборной России
|9
|КБ-Гостевая
|26660
|Курилка
|1525
Новости партнеров
Лента новостей:
22:28
Фотомодель Сьюзи Кортез: не терпится увидеть этих звёзд - Месси, Коутиньо, Погба, Салаха, Акинфеева… (6)
Фотомодель Сьюзи Кортез: не терпится увидеть этих звёзд - Месси, Коутиньо, Погба, Салаха, Акинфеева… (6)
21:35
Англия победила Нигерию (4)
Англия победила Нигерию (4)
21:16
ЦСКА объявил об уходе Бибраса Натхо (7)
ЦСКА объявил об уходе Бибраса Натхо (7)
20:35
Жозе Моуринью: Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге
Жозе Моуринью: Месси и Роналду настолько хороши, что могут сделать свои команды лучше, чем они выглядят на бумаге
Австрия одержала волевую победу над Германией
Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией в товарищеском матче со счетом 2:1.
Австрия - Германия - 2:1
Голы: Озил, 11 (0:1). Хинтереггер, 53 (1:1). Шепф, 69 (2:1).
Австрия: Зибенхандль, Предль, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Шепф (Бауэр, 76), Гриллич (Ильзанкер, 79), Жуль (Кайнц, 88), Арнаутович (Бургшталлер, 84).
Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле, Хектор, Киммих, Озил (Дракслер, 76), Хедира (Руди, 46), Гюндоган (Горецка, 56), Брандт (Ройс, 67), Сане (Вернер, 67), Петерсен (Гомес, 76).
Австрия - Германия - 2:1
Голы: Озил, 11 (0:1). Хинтереггер, 53 (1:1). Шепф, 69 (2:1).
Австрия: Зибенхандль, Предль, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Шепф (Бауэр, 76), Гриллич (Ильзанкер, 79), Жуль (Кайнц, 88), Арнаутович (Бургшталлер, 84).
Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле, Хектор, Киммих, Озил (Дракслер, 76), Хедира (Руди, 46), Гюндоган (Горецка, 56), Брандт (Ройс, 67), Сане (Вернер, 67), Петерсен (Гомес, 76).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.