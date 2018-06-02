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Австрия одержала волевую победу над Германией

Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией в товарищеском матче со счетом 2:1.

Австрия - Германия - 2:1

Голы: Озил, 11 (0:1). Хинтереггер, 53 (1:1). Шепф, 69 (2:1).

Австрия: Зибенхандль, Предль, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Шепф (Бауэр, 76), Гриллич (Ильзанкер, 79), Жуль (Кайнц, 88), Арнаутович (Бургшталлер, 84).

Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле, Хектор, Киммих, Озил (Дракслер, 76), Хедира (Руди, 46), Гюндоган (Горецка, 56), Брандт (Ройс, 67), Сане (Вернер, 67), Петерсен (Гомес, 76).
Теги: Сборная Австрии Сборная Германии
Сегодня, 22:57
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(0)
№5 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 23:10) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Skyline
читаю комменты ниже и диву даюсь. насколько надо быть идиотами, что бы отмазывыать команду которая не ударила по воротам ни разу за матч. тем что австрияки выиграли у немцев. логика *** где у вас олени

+
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (1)
online

?????
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 23:05) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
читаю комменты ниже и диву даюсь. насколько надо быть идиотами, что бы отмазывыать команду которая не ударила по воротам ни разу за матч. тем что австрияки выиграли у немцев. логика *** где у вас олени


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: РостовПапа (Сегодня, 23:00) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ну что? Кто гнал на Черчесова? Австрийцы и немцев дернули хваленых
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№1 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:59) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
А кто-то говорил,что мы слабой команде проиграли.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
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