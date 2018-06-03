Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119523
Политика и события в стране и мире 4255
Курилка 1527
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 25
Ростовские футбольные новости 548
Отдых в Крыму. 185
Зенит 104675
Товарищеские матчи сборной России 9

Новости партнеров

Хавбек сборной Саудовской Аравии Аль-Джассим: если честно, никого не знаю из состава российской сборной

Полузащитник сборной Саудовской Аравии Тайсир Аль-Джассим признался, что не знает ни одного игрока сборной России, с которой его команда сыграет в стартовом матче ЧМ-2018.

"Россия – великолепная страна. Мы верим, что в плане организации все будет на высшем уровне, и нас ожидает один из лучших чемпионатов мира.

У нас пока нет большого количества информации о сборной России. Но россияне играют дома, у них будет большая поддержка.

Если честно, никого не знаю из состава российской сборной, не слежу за их чемпионатом", - цитирует игрока "Р-Спорт".
Теги: Сборная Саудовской Аравии Сборная России
Сегодня, 20:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот вам и показатель чего стоит российский футбол на международном уровне, мы докатились до уровня аравийцев ведь их игроков я уверен наши тоже не знают

Цитата: ЧР
Египет это их реальные конкуренты на выход из группы и не знать игроков и как они играют (отбросив подьебки) это странно... брешет товарищь саудит, брешет...

Аравийцы еще просто тупо не разбирали наших , рано еще, до игры 10 дней
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 20:37) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ну, если отбросить тупые высеры-коменты... то чувак просто расписался в непрофессионализме.всем понятно, что по большому счету Россия и Египет это их реальные конкуренты на выход из группы и не знать игроков и как они играют (отбросив подьебки) это странно... брешет товарищь саудит, брешет...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№5 Написал: казылык (Сегодня, 20:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Бавария»
разве вы не слышали про мега талант Головина? smile
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: vvn21 г.Калининград (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Дзюба не знает...!!!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№3 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не стоит говорить Тайсиру о Зюпе и Федуле......лучше поберечь его психику,
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да и в России никого не знают из сборной саудитов
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: casabl (Сегодня, 20:10) #
  • +1
  •  (3)

Тайсир, честно, а оно тебе надо?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.