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El Pais: шансы сборной России выйти в финал ЧМ-2018 — 3%

Испанское издание El Pais оценило шансы национальных сборных на проход в финал и победу в чемпионате мира—2018.

Согласно мнению издания, вероятность того, что сборная России пройдёт в финал турнира, равна 3%, а шансы на победу составляют менее 1%.

Фаворитом стала национальная команда Бразилии, которая, по мнению издания, имеет наибольшие шансы на титул чемпиона мира — 17,9%. Следом идут команды Германии и Испании, вероятность победы которых оценивается в 15,6% и 15,3% соответственно.

Примечательно, что самой слабой сборной турнира издание считает команду Саудовской Аравии, которая является соперником российской сборной по группе A. Вероятность выхода саудитов в полуфинал ЧМ-2018 составляет меньше 1%.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:28
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8
(0)
№8 Написал: corone`r (Сегодня, 20:29) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
физическая смерть всех команд оценивается в 3% ? )))


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:24) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Придётся болеть

тебе не болеть надо,а лечиться


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: grisha (Сегодня, 20:09) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Придётся болеть
За Саудитов - у них ворам отрубают руки, а чиновников вешают на просушку ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Вперёд АРАВИЯ
ЧЕСТНОСТЬ должна победить !!!!
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: alx64 (Сегодня, 20:07) #
  • -3
  •  (3)
online

да 3% это много надо давать -10% на выход даже из групы!!!!!!!!темболее все игры прииграем точно на 350% бабка точно не ходи!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 19:50) #
  • -2
  •  (2)

Обнадёживающий прогноз laughing

#веримвсборную


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 19:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ух ты нам еще и шанс дают.


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:33) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
В турэнире участвуют 32 команды, а наш шанс оценивают как 1 к 33))
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 19:30) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Челси»
3% это если остальных травануть и переломать им ноги?
откуда у нас вообще шансы на выход из группы, не то что до финала дойти.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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