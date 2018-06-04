El Pais: шансы сборной России выйти в финал ЧМ-2018 — 3%

Испанское издание El Pais оценило шансы национальных сборных на проход в финал и победу в чемпионате мира—2018.Согласно мнению издания, вероятность того, что сборная России пройдёт в финал турнира, равна 3%, а шансы на победу составляют менее 1%.Фаворитом стала национальная команда Бразилии, которая, по мнению издания, имеет наибольшие шансы на титул чемпиона мира — 17,9%. Следом идут команды Германии и Испании, вероятность победы которых оценивается в 15,6% и 15,3% соответственно.Примечательно, что самой слабой сборной турнира издание считает команду Саудовской Аравии, которая является соперником российской сборной по группе A. Вероятность выхода саудитов в полуфинал ЧМ-2018 составляет меньше 1%.