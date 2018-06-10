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Сборная Аргентины прилетела в Россию на чемпионат мира

Футболисты сборной Аргентины и тренерский штаб команды прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. Самолет с аргентинской делегацией приземлился в аэропорту Жуковский, сообщает ТАСС.

Аргентинская сборная будет жить на базе в подмосковных Бронницах и тренироваться на стадионе местной СДЮШОР, 11 июня команда проведет открытую тренировку.
Теги: Сборная Аргентины
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