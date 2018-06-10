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Сборная Саудовской Аравии сегодня проведет открытую тренировку на "Петровском"

Первая тренировка сборной Саудовской Аравии в Санкт-Петербурге будет доступна для болельщиков и журналистов.

Зрители смогут посетить занятие, которое пройдет на стадионе "Петровский". Тренировка начнется в 18.00.
Теги: Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 11:17
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