Сборная Саудовской Аравии сегодня проведет открытую тренировку на "Петровском"

Первая тренировка сборной Саудовской Аравии в Санкт-Петербурге будет доступна для болельщиков и журналистов.Зрители смогут посетить занятие, которое пройдет на стадионе "Петровский". Тренировка начнется в 18.00.