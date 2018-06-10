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Вячеслав Колосков: я бы не связывал исчезновение клубов с грядущим чемпионатом мира

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с исчезновением клубов в России.

Вчера стало известно, что обладатель Кубка России "Тосно" прекратил свое существование. По всей видимости, 13 июня "Амкар" может объявить себя банкротом.

– Что происходит с нашим футболом? "Тосно" исчез, на очереди "Амкар", "Кубань" превращается в клуб второго дивизиона под названием ФК "Урожай".... И все это накануне чемпионата мира в России.

– Я бы не связывал это с грядущим чемпионатом мира. У нас в течение последних пяти лет каждый год банкротятся команды. Просто, к сожалению, такое сейчас непростое финансовое положение у многих наших клубов, которые не обеспечены никакими гарантийными обязательствами со стороны банков. Появляются такие проекты, как "Тосно". Поначалу была эйфория, а потом хозяин потерял к клубу интерес, и он закрылся. Все это печально...

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 16:20
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