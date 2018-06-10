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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Сборная Египта тренируется без Салаха
В Грозном стартовала открытая тренировка сборной Египта.
Главная звезда египетской сборной Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы плеча, отсутствовал на тренировочном занятии.
В общей группе занимаются 22 игрока.
"Спорт-Экспресс"
Главная звезда египетской сборной Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы плеча, отсутствовал на тренировочном занятии.
В общей группе занимаются 22 игрока.
"Спорт-Экспресс"
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