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Сборная Египта тренируется без Салаха

В Грозном стартовала открытая тренировка сборной Египта.

Главная звезда египетской сборной Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы плеча, отсутствовал на тренировочном занятии.

В общей группе занимаются 22 игрока.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Египта Салах
Сегодня, 19:12
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