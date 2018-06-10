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Депутаты РФ подарили детям Асада официальный мяч ЧМ-2018 и Забиваку

Делегация России подарила детям президента Сирии Башара Асада официальный мяч и талисман чемпионата мира-2018 волка Забиваку, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина.

По его словам, поприветствовать делегацию пришла жена президента Асма Асад.
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