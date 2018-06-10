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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Егор Титов: "Енисей" пришел надолго (5)
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Депутаты РФ подарили детям Асада официальный мяч ЧМ-2018 и Забиваку
Делегация России подарила детям президента Сирии Башара Асада официальный мяч и талисман чемпионата мира-2018 волка Забиваку, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина.
По его словам, поприветствовать делегацию пришла жена президента Асма Асад.
По его словам, поприветствовать делегацию пришла жена президента Асма Асад.
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