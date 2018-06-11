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Мохамед Салах тренируется индивидуально, но с Россией сыграет

Нападающий Мохамед Салах вышел на тренировку сборной Египта в Грозном, но не работает в общей группе.

Более того, он даже не стал выполнять общую разминку - сразу после собрания команды в центральном круге отделился и пошел общаться с физиотерапевтами и главным тренером. После этого форвард "Ливерпуля" в одиночестве стал трусить вокруг поля в очень легком темпе.

Как пояснил доктор сборной Египта, решение о том, сыграет ли форвард с Уругваем, будет приниматься непосредственно в день матча. В лучшем случае - за сутки. При этом в игре с Россией, по словам доктора, Салах примет участие на 100 процентов.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:15
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№3 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 19:50) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
УРА!!!
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:27) #
  • 0
  •  (4)

Праздник просто! Хоть на звезду посмотрим больше не на кого! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Отлично!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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