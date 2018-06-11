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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Мохамед Салах тренируется индивидуально, но с Россией сыграет
Нападающий Мохамед Салах вышел на тренировку сборной Египта в Грозном, но не работает в общей группе.
Более того, он даже не стал выполнять общую разминку - сразу после собрания команды в центральном круге отделился и пошел общаться с физиотерапевтами и главным тренером. После этого форвард "Ливерпуля" в одиночестве стал трусить вокруг поля в очень легком темпе.
Как пояснил доктор сборной Египта, решение о том, сыграет ли форвард с Уругваем, будет приниматься непосредственно в день матча. В лучшем случае - за сутки. При этом в игре с Россией, по словам доктора, Салах примет участие на 100 процентов.
"Спорт-Экспресс"
Более того, он даже не стал выполнять общую разминку - сразу после собрания команды в центральном круге отделился и пошел общаться с физиотерапевтами и главным тренером. После этого форвард "Ливерпуля" в одиночестве стал трусить вокруг поля в очень легком темпе.
Как пояснил доктор сборной Египта, решение о том, сыграет ли форвард с Уругваем, будет приниматься непосредственно в день матча. В лучшем случае - за сутки. При этом в игре с Россией, по словам доктора, Салах примет участие на 100 процентов.
"Спорт-Экспресс"
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