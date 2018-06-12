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Защитник сборной Египта на тренировке получил удар по лицу

Центральный защитник сборной Египта и "Замалека" Али Габр получил повреждение в ходе сегодняшней тренировки в Грозном.

29-летний футболист получил удар по лицу, досрочно закончил занятие и отправился на обследование. При этом по словам египетских журналистов, повреждение не должно оказаться серьезным, - речь идет о синяке.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Египта
Сегодня, 21:28
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