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Федерация футбола Испании отказалась от компенсации в 2 млн евро от "Реала"

По информации Football Espana, королевская федерация футбола Испании отказалась от компенсации в 2 млн евро от мадридского "Реала"

Руководство Королевской федерации футбола Испании отправило в отставку главного тренера Хулена Лопетеги. Произошло это за день до старта чемпионата мира 2018 года.
Теги: Лопетеги Реал Сборная Испании
Сегодня, 13:59
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(1)
№3 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Мда, среал взял и поднасрал не только сборной Испании, но и всей стране. Циничный и эгоистичный Мадрид продолжает свое дело.
Похоже, назревает конфликт между федераций футбола Испании и реалом... Не удивлюсь, если мадридисты начнут сталкиваться с некоторыми "проблемами".


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№2 Написал: Василий Карлов (Сегодня, 15:00) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 13.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:14) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Интересно как восприняли эту новость футболисты сборной Испании. Вот будет хохма если сборная Испании провалится на этом чемпионате.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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