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Букмекер поддержит геев за счет сборной России

Ирландская букмекерская контора Paddy Power придумала оригинальный способ борьбы с гомофобией в России.

"Российская сборная, не важно, знает она об этом или нет, поможет финансированию кампании по борьбе с гомофобией в футболе", — говорится в заявлении Paddy Power.

За каждый гол, который команда Станислава Черчесова забьет в ворота соперников на ЧМ-2018, букмекер пожертвует в специальный фонд ?10 тыс. ($13,4 тыс.).

Цели кампании — борьба с предубеждением к представителям ЛГБТ-сообщества, поддержка спортсменов-гомосексуалистов и обеспечение их безопасности во время матчей. Кроме того, фонд запустит специальные образовательные программы в школах и колледжах.

Ранее МИД Британии выпустило специальные инструкции для болельщиков-представителей ЛГБТ-сообщества, которые собираются посетить ЧМ-2018. В России с 2013 года действует закон о запрете гей-пропаганды. В оргкомитете турнира, однако, заявили, что у однополых пар не будет проблем, если они не будут проявлять открытой агрессии к окружающим.

"Рейтинг букмекеров"
Сегодня, 17:03
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(1)
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:31) #
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Пид@рысы не надеются на деньги, а зря.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:23) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Ну тогда все в порядке.На счет геев переведут ноль.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:21) #
  • +1
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что за намеки в сторону нашей сбродной? laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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