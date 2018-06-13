Букмекер поддержит геев за счет сборной России

Ирландская букмекерская контора Paddy Power придумала оригинальный способ борьбы с гомофобией в России."Российская сборная, не важно, знает она об этом или нет, поможет финансированию кампании по борьбе с гомофобией в футболе", — говорится в заявлении Paddy Power.За каждый гол, который команда Станислава Черчесова забьет в ворота соперников на ЧМ-2018, букмекер пожертвует в специальный фонд ?10 тыс. ($13,4 тыс.).Цели кампании — борьба с предубеждением к представителям ЛГБТ-сообщества, поддержка спортсменов-гомосексуалистов и обеспечение их безопасности во время матчей. Кроме того, фонд запустит специальные образовательные программы в школах и колледжах.Ранее МИД Британии выпустило специальные инструкции для болельщиков-представителей ЛГБТ-сообщества, которые собираются посетить ЧМ-2018. В России с 2013 года действует закон о запрете гей-пропаганды. В оргкомитете турнира, однако, заявили, что у однополых пар не будет проблем, если они не будут проявлять открытой агрессии к окружающим.