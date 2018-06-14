Египтяне и сенегальцы танцуют под перекличку "Салах-Мане" на Манежной площади (видео)

Иностранные гости продолжают создавать атмосферу праздника в день открытия чемпионата мира: на Манежной площади совместные танцы под перекличку фамилий лидеров своих сборных, игроков "Ливерпуля", Мохамеда Салаха и Садьо Мане, передаёт с места событий корреспондентПётр Мельников.