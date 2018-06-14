Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 77
кто чо любит пажрать? 3198
Политика и события в стране и мире 4543
Ситуация на юго-востоке Украины 119624
КБ-Гостевая 26753
Mузыка 5723
Угадываем игроков 18336
AC Milan 429

Новости партнеров

Наставник сборной Саудовской Аравии: это мы сыграли очень плохо, а не Россия очень хорошо

Наставник сборной Саудовской Аравии: это мы сыграли очень плохо, а не Россия очень хорошоГлавный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от матча ЧМ-2018 с Россией (0:5).

– Бывают ситуации, которые я не могу контролировать. Я продолжу работать в полную силу. Я верю в нашу работу и футболистов, в то, что мы лучше покажем себя в следующих матчах.

– Всё выглядит так, что уровень Саудовской Аравии не соответствует вашему уровню?

– Я совершенно не согласен. Я видел чёткое развитие с тех пор, как начал работать. Сегодняшний матч не должен быть тем, на который можно ссылать. Мы играли не так, как планировали. Мы будем улучшать, нам потребуется время. Нужно готовиться к следующей игре, восстановившись и зарядившись позитивом.

Насколько я понимаю, мы приехали хорошо подготовленными. Мы готовились, мы были готовы к игре на этом уровне. Но мы сделали не то, что собирались делать, показали себя не так, как в предыдущих матчах.

– Сборная была в очень плохой форме. Измените ли вы стратегию?

– Мы хорошо изучили наших соперников и прекрасно понимали, как они будут играть. Я уважаю соперников. Они обеспечили себе разгромную победу, но сделали это без особых усилий. Думаю, этот результат случился больше из-за наших проблем, чем из-за игры России.

– Вы сказали, что Россия ничем не удивила…

– Аргентина, Испания, Франция, Бразилия, Австрия – это их последние соперники. Они играли так, как играли в предыдущих 6 матчах: теряли мяч, делали неточные длинные передачи, пытались играть головой. Мы знали их сильные стороны. Но был пропущен гол. Он был совершенно неожиданным, застал нас врасплох. Но я не видел больших сюрпризов в исполнении России.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Саудовской Аравии Сборная России
Сегодня, 20:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(3)
№11 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 20:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
проигрывать достойно, по -мужски, вы тоже не умеете.

5-0 это больно.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№10 Написал: corone`r (Сегодня, 20:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
напомниает вью тренера сборной России,как хорошо,что сегодня мы с другой стороны ))


--------------------
-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010 [жалоба]
№9 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 20:39) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну так то он прав, трудно с ним спорить, мяч теряем часто, передач неточных много, головой играть пытались и кстати игра головой и помогла, ну и везло нашим сегодня. Но везёт сильнейшим! С Победой нас!


--------------------
ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: Rasmuz (Сегодня, 20:37) #
  • 0
  •  (0)
online

Пезди,пезди!!!
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:36) #
  • +1
  •  (1)
online

Но я не видел больших сюрпризов в исполнении России.

Видимо 5:0 для него совсем не сюрприз!))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: Br.Li (Сегодня, 20:36) #
  • +2
  •  (2)
online

Конечно! Вы только с Уругваем и Египтом сыграйте хорошо!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№5 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 20:35) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну и нашим звезду хватать пока рано


--------------------
Жили в одном ауле три брата-акробата - Зашквар Бакланов, Далер Кузяев и Магомед Оздоев
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:35) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Смотри на табло,там истина
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:35) #
  • -1
  •  (5)
online

Что можно сказать. По сути СБР ничего особенного не показала, с Египтом будет тяжело однозначно. Но будем верить

СА полный Ахтунг! Это хуже дворового футбола. Как они немцам мяч то забили?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:33) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
проигрывать достойно, по -мужски, вы тоже не умеете.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 20:33) #
  • +1
  •  (3)
online

Ну что взять с ХУАНА !
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.