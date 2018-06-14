Наставник сборной Саудовской Аравии: это мы сыграли очень плохо, а не Россия очень хорошо

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от матча ЧМ-2018 с Россией (0:5).– Бывают ситуации, которые я не могу контролировать. Я продолжу работать в полную силу. Я верю в нашу работу и футболистов, в то, что мы лучше покажем себя в следующих матчах.– Я совершенно не согласен. Я видел чёткое развитие с тех пор, как начал работать. Сегодняшний матч не должен быть тем, на который можно ссылать. Мы играли не так, как планировали. Мы будем улучшать, нам потребуется время. Нужно готовиться к следующей игре, восстановившись и зарядившись позитивом.Насколько я понимаю, мы приехали хорошо подготовленными. Мы готовились, мы были готовы к игре на этом уровне. Но мы сделали не то, что собирались делать, показали себя не так, как в предыдущих матчах.– Мы хорошо изучили наших соперников и прекрасно понимали, как они будут играть. Я уважаю соперников. Они обеспечили себе разгромную победу, но сделали это без особых усилий. Думаю, этот результат случился больше из-за наших проблем, чем из-за игры России.– Аргентина, Испания, Франция, Бразилия, Австрия – это их последние соперники. Они играли так, как играли в предыдущих 6 матчах: теряли мяч, делали неточные длинные передачи, пытались играть головой. Мы знали их сильные стороны. Но был пропущен гол. Он был совершенно неожиданным, застал нас врасплох. Но я не видел больших сюрпризов в исполнении России.