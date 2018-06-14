Юрий Газинский: можно сказать, что мечта детства сбылась!

Автор первого забитого гола чемпионата мира 2018 Юрий Газинский поделился впечатлениями от победы над Саудовской Аравией (5:0). Его слова из микст-зоны "Лужников" передаёт корреспондент- Что касается гола, была подача после углового, я остался один на дальней штанге, пробил.- Можно сказать, что сбылась, потому что это мечта детства сыграть на чемпионате мира, тем более домашнем. Доля везения, без этого никуда. Но в первую очередь моя работа. Я трудился, этого хотел, шёл к этому. Столько болельщиков! Пока эмоции, тяжело переварить, нужно с этим поспать.- Мы должны понимать, что впереди 2 сложнейших матча, как можно быстрее забыть эту игру и готовиться к Египту.- Безусловно, это потеря. Когда любой футболист получает травму, это потеря для команды.- Следующая мечта - игра с Египтом, будем стараться эту игру сыграть качественно.- Давление было, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Вперед у нас 2 матча, надо готовиться к ним, - цитирует Газинского