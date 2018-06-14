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Виталий Мутко: я говорил, что у нас неплохая команда

Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал не обольщаться результатом сборной России в первом матче чемпионата мира с Саудовской Аравией. Подопечные Станислава Черчесова в матче-открытии мундиаля обыграли соперника со счетом 5:0. На групповом этапе россиянам предстоит встретиться с Египтом и Уругваем.

"Видно, что ребята первые минут 20 волновались, а потом… Рад и горд за ребят, поздравляю, но это пока только первый матч, весь турнир еще впереди, надо двигаться дальше.

Я говорил, что у нас неплохая команда, хотя и понятно, что не с грандами играли. И все-таки матч открытия чемпионата мира уравнивал их шансы", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 23:00
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№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 23:07) #
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  •  (3)
online

Как можно сегодня было сделать такие выводы?! Саудовская Аравия просто никакая.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 23:07) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Виталик, раствор стынет!


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
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