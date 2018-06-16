Сборная Туниса отказалась от церемонии встречи по прилете в Волгоград

Футболисты сборной Туниса прибыли в Волгоград, отказавшись от церемонии встречи команды.На автобусе сборная Туниса сразу отправились в гостиницу. Команда решила отказаться от традиционного приема в аэропорту и сосредоточиться на стартовом для себя матче чемпионата мира против сборной Англии.В воскресенье сборная Туниса проведет тренировку на поле стадиона "Волгоград-Арена", также пройдет пресс-конференция представителей команд.