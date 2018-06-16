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Сборная Туниса отказалась от церемонии встречи по прилете в Волгоград

Футболисты сборной Туниса прибыли в Волгоград, отказавшись от церемонии встречи команды.

На автобусе сборная Туниса сразу отправились в гостиницу. Команда решила отказаться от традиционного приема в аэропорту и сосредоточиться на стартовом для себя матче чемпионата мира против сборной Англии.

В воскресенье сборная Туниса проведет тренировку на поле стадиона "Волгоград-Арена", также пройдет пресс-конференция представителей команд.

ТАСС
Теги: Сборная Туниса
Сегодня, 18:47
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 19:13) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Победоносный Зенит
Уроды,люди готовились.

smile да все правильно сделали. Они приехали в футбол играть,а не участвовать в спектаклях по подхалимажу и лизоблюдству.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Уроды,люди готовились.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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