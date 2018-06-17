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Гернот Рор: стоит признать, что хорваты были лучше

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал матч с Хорватией (0:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2018.

"Мы расстроены, ведь когда проигрываешь - это не хорошо. Стоит признать, что хорваты были лучше, мы допустили ошибки, особенно на угловых. У нас молодая команда, надеюсь с Исландией мы сыграем лучше. Атмосфера на стадионе была такая, как будто мы играем в Хорватии, в Загребе", - цитирует тренера официальный сайт ФИФА.
Теги: Сборная Нигерии Сборная Хорватии
Сегодня, 08:13
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 08:18) #
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Страсти у половины игроков не было. Горят 0:1, и все равно ходят пешком по полю. И всё очень медленно, ппц. Пакуйте чемоданы.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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