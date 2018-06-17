Гернот Рор: стоит признать, что хорваты были лучше

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал матч с Хорватией (0:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2018."Мы расстроены, ведь когда проигрываешь - это не хорошо. Стоит признать, что хорваты были лучше, мы допустили ошибки, особенно на угловых. У нас молодая команда, надеюсь с Исландией мы сыграем лучше. Атмосфера на стадионе была такая, как будто мы играем в Хорватии, в Загребе", - цитирует тренера официальный сайт ФИФА.