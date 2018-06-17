Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119642
Политика и события в стране и мире 4633
Mузыка 5727
кто чо любит пажрать? 3200
КБ-Гостевая 26755
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 78
Зенит 104688
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Брайан Идову: игра была равная, но нас погубили угловые

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову высказался после поражения от Хорватии (0:2) в стартовом матче ЧМ.

"В целом у них ничего не было стопроцентного. Потом стандарт, пенальти, я просто не видел, пенальти был или нет. Получается, два угловых нас погубили. Будем работать над этим.

Играли неплохо, но где-то не фартило. Игра была равная. После того как нам забили, было сложнее", - цитирует Идову ТАСС.
Теги: Идову Сборная Нигерии Сборная Хорватии
Сегодня, 10:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 10:52) #
  • 0
  •  (0)

Равная? Пешеходы.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.