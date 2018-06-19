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Денис Колодин: ждем Игнашевича в сборной и через 4 года в Катаре

Бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России Денис Колодин прокомментировал наличие в составе сборной 38-летнего защитника ЦСКА Сергея Игнашевича.

"Я думаю стоит ждать Игнашевича и на ЧМ-2022 в Катаре (смеётся). Если ты проходишь всю карьеру без травм, то, конечно, у тебя вагон сил. Я тоже думал, что буду играть до 50 лет. Но один раз сломался – и силёнок уже меньше. Поэтому дай бог Игнашевичу пройти ещё дальше без травм. И чтобы тренеры ему по-прежнему доверяли", - цитирует Колодина газета Известия.
Теги: Игнашевич Колодин
Сегодня, 11:12
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(1)
№4 Написал: MakSIMus (Сегодня, 12:57) #
  • +1
  •  (1)

Я бы не был так уверен что Россия поедет в Катар в качестве участника
Регистрация: 14.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 11:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Lord_Vik
И Онопко с Никифоровым.


Нееее -это свинина, а вот конина однозначно более полезнее. Любой врач подтвердит stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 11:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
и через 8 лет в США и Канаде
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
И Онопко с Никифоровым.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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