Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119661
Политика и события в стране и мире 4759
КБ-Гостевая 26758
Ростовские футбольные новости 552
кто чо любит пажрать? 3203
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 96
Зенит 104694
Курилка 1535

Новости партнеров

Мануэль Нойер: основная наша проблема в матче с Мексикой - недооценка соперника

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о матче с Мексикой (0:1) на чемпионате мира.

- Считаю, что смена обстановки и переезд команды в Сочи для подготовки к матчу против команды Швеции пойдет нам на пользу и в первую очередь в моральном плане. Сам я в Сочи не был, но знаю, что команда там тренировалась на Кубке конфедераций и там есть все условия для подготовки, плюс ко всему эта база стала для нашей команды счастливой год назад.

- Почему не смогли обыграть сб. Мексики?

- Мексиканцы воспользовались нашими ошибками и за счет контратак добились положительного результата. Мы об этом неоднократно говорили еще после матча против команды Саудовской Аравии. Основной проблемой, на мой взгляд, стала недооценка соперника и не совсем уверенная игра наших лидеров. Считаю, что на данный момент не стоит делать из этого катастрофу, и хочу заверить, что следующий матч футболисты сборной Германии проведут на пределе своих возможностей.

Rusfootball.info
Теги: Нойер Сборная Германии
Сегодня, 17:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 17:16) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А у нас в матче с Мексикой основной проблемой был Рукожоп в раме smile


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.