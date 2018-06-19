Мануэль Нойер: основная наша проблема в матче с Мексикой - недооценка соперника

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер рассказал о матче с Мексикой (0:1) на чемпионате мира.- Считаю, что смена обстановки и переезд команды в Сочи для подготовки к матчу против команды Швеции пойдет нам на пользу и в первую очередь в моральном плане. Сам я в Сочи не был, но знаю, что команда там тренировалась на Кубке конфедераций и там есть все условия для подготовки, плюс ко всему эта база стала для нашей команды счастливой год назад.- Мексиканцы воспользовались нашими ошибками и за счет контратак добились положительного результата. Мы об этом неоднократно говорили еще после матча против команды Саудовской Аравии. Основной проблемой, на мой взгляд, стала недооценка соперника и не совсем уверенная игра наших лидеров. Считаю, что на данный момент не стоит делать из этого катастрофу, и хочу заверить, что следующий матч футболисты сборной Германии проведут на пределе своих возможностей.