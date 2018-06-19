Синдзи Окадзаки: мы одержали очень важную победу

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|Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
|2
|Уругвай
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
|Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Иран
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Португалия
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|3
|Испания
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Дания
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|2
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Исландия
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сербия
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Швейцария
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|Швеция
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Англия
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Япония
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|1
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Колумбия
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
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Синдзи Окадзаки: мы одержали очень важную победу
Полузащитник сборной Японии Синдзи Окадзаки прокомментировал победу над Колумбией (2:1).
"Очень важно было обыграть команду из Южной Америки, мы это сделали впервые. У Колумбии очень сильная команда с отличными игроками. Мы очень уважали соперника, у него много игроков, выступающих в Европе, игравших в Лиге чемпионов. Да, мы отнеслись с уважением, но не боялись соперника. Были сконцентрированы все 90 минут, мы набрали очень важные очки. Теперь у нас хорошие шансы на продолжение борьбы. Ничья была бы тоже хорошим результатом, но мы забили два мяча, смогли победить. Это - очень важная победа", - сказал Окадзаки.
Rusfootball.info
"Очень важно было обыграть команду из Южной Америки, мы это сделали впервые. У Колумбии очень сильная команда с отличными игроками. Мы очень уважали соперника, у него много игроков, выступающих в Европе, игравших в Лиге чемпионов. Да, мы отнеслись с уважением, но не боялись соперника. Были сконцентрированы все 90 минут, мы набрали очень важные очки. Теперь у нас хорошие шансы на продолжение борьбы. Ничья была бы тоже хорошим результатом, но мы забили два мяча, смогли победить. Это - очень важная победа", - сказал Окадзаки.
Rusfootball.info
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