Синдзи Окадзаки: мы одержали очень важную победу

Полузащитник сборной Японии Синдзи Окадзаки прокомментировал победу над Колумбией (2:1)."Очень важно было обыграть команду из Южной Америки, мы это сделали впервые. У Колумбии очень сильная команда с отличными игроками. Мы очень уважали соперника, у него много игроков, выступающих в Европе, игравших в Лиге чемпионов. Да, мы отнеслись с уважением, но не боялись соперника. Были сконцентрированы все 90 минут, мы набрали очень важные очки. Теперь у нас хорошие шансы на продолжение борьбы. Ничья была бы тоже хорошим результатом, но мы забили два мяча, смогли победить. Это - очень важная победа", - сказал Окадзаки.