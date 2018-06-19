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Адам Навалка: наши действия не были скоординированными
Игроки сборной Польши не смогли скоординировать свои действия в матче против команды Сенегала, что стало одной из причин поражения. Такое мнение высказал главный тренер сборной Польши Адам Навалка на пресс-конференции.
Сборная Польши уступила команде Сенегала в своем первом матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая на московском стадионе "Спартак", завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальской команды. "Статистически по владению мячом польская сборная обыграла соперника, но считается не это, а счет на табло. Не все получилось у наших игроков в центральной части поля, наши действия не были скоординированными, второй тайм получился лучше, но все же мы не смогли забить второй гол.
Сборная Польши должна провести детальный анализ матча, учесть все ошибки и готовиться к игре с командой Колумбии. У нас есть силы, мы успеем восстановиться, к следующей игре у нас будет более хорошее психологическое состояние.
Мы хотели использовать атакующий потенциал своей команды, но в первой половине игры нам не хватило качества. Не было точности, хотя мы показывали быстрый футбол. Знали, что сенегальская команда опасна быстрыми атаками, но нам не хватило уровня, чтобы удачно противостоять им, сенегальцы играли в быстрый агрессивный футбол с большим количеством контратак", - цитирует тренера ТАСС.
Сборная Польши уступила команде Сенегала в своем первом матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая на московском стадионе "Спартак", завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальской команды. "Статистически по владению мячом польская сборная обыграла соперника, но считается не это, а счет на табло. Не все получилось у наших игроков в центральной части поля, наши действия не были скоординированными, второй тайм получился лучше, но все же мы не смогли забить второй гол.
Сборная Польши должна провести детальный анализ матча, учесть все ошибки и готовиться к игре с командой Колумбии. У нас есть силы, мы успеем восстановиться, к следующей игре у нас будет более хорошее психологическое состояние.
Мы хотели использовать атакующий потенциал своей команды, но в первой половине игры нам не хватило качества. Не было точности, хотя мы показывали быстрый футбол. Знали, что сенегальская команда опасна быстрыми атаками, но нам не хватило уровня, чтобы удачно противостоять им, сенегальцы играли в быстрый агрессивный футбол с большим количеством контратак", - цитирует тренера ТАСС.
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