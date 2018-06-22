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Тите: почему Неймар плакал? Это радость, гордость за то, что ты представляешь бразильскую сборную
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал результат матча второго тура группы E чемпионата мира–2018 с национальной командой Коста-Рики (2:0), передает корреспондент Rusfootball.info Владимир Кудряшов.
- Поговорим насчет Жезуса и Фирмино. Они играют там, где им положено. у нас пять игроков по флангам, игроки внутри. Паулиньо играл с Коутиньо в центре. Я пригласил футболистов до игры и сказал, что будем использовать некоторые альтернативы. Коутиньо мне говорит: "Профессор, я могу так сыграть?" я отвечаю: ты творческий человек, не зацикливайся. Мы 23 игры без поражений, играйте и вверху, и внизу. Мы говорим о серьезном соревновании, я особо не смотрел другие игры. Я сосредоточен на сборной бразилии. Если мы выигрываем, то получаем море удовольствия. Эмоциональный компонент очень сильный, не разочаровываться не отчаиваться. Не будем забывать о том, что есть противник. Устанет он не устанет. Упадет не упадет. Добивается фола, чтобы выиграть время. Я сказал игрокам, что у них будет 95 минут, чтобы забить гол, надо сосредоточиться психологически.
- Коста смог нарушить линию противника. Было 4-5 игроков, которые играли хорошо против соперника. Вас устраивает результат, но как насчет игры?
- Второй тайм мы сыграли очень красиво, я еще раз повторю, был объем точных передач. Навас очень хорошо сыграл. В первом тайме мы немного нервничали. С Коста-Рикой мы играли очень широко, создавали моменты с флангов, а потом шли вперед, и у нас оказывалось впереди пять человек. Преимущество замен опять же, у нас много футболистов, которые сыграли свои роли.
- Можете дать оценку эмоционального состояния команды, насколько они нервничали? В какой то момент показалось, что вернулась нервозность, как в прошлой игре?
- В первом тайме было так как вы сказали, во втором это ушло, и слава богу.
- Вас кто то толкнул или вы не удержались на ногах после игры? Сейчас вы спокойны, но как вы красиво упали.
- Я ногу там потянул, что-то схватило в ноге, может я порвал себе связку, я хромал первые несколько минут. Все, что мы хотели сделать в первом тайме, мы не сделали. Играли по одному. Хотел отметить победу с игроками, но пришлось хромать сюда.
Что касается эмоционального аспекта, это очень важно. Игра важнее результата, но 69 процентов владения мячом - это важно. Два раза забили голы. В первом тайме мы были нервными. Вагнер как спортсмен - ему только вчера сказали, что он выйдет на поле, но он сыграл блестяще.
- Многое ждали от Неймара, даже после травмы. Насколько он готов физически? чЧо вы ждете от него дальше на этом чемпионате?
- Конечно, он личность, но эта личность проявляется, если весь коллектив хорошо играет. Нельзя только на его плечи все возлагать. Мы должны сделать так, чтобы его индивидуальность проявилась. Коллеги в прессе писали, что он был травмирован 3,5 месяца, предыдущая игра первая официальная, ему нужно восстановить свой стандарт игры, но для этого и команда должна быть сильной. Да, он дойдет до своего уровня.
- Бразилия нервничала в первой игре, вторую выиграли. На вас оказывается большое давление. Что вы думаете о будущем? В какой степени важно для вас стать первым или вторым в группе?
- Я не думаю, что стать первым или вторым - серьезный вопрос. Мы консолидируем усилия, растем. Команда набирает боевой дух, мне надо его ускорить. Я должен цементировать команду, укреплять ее. Если у вас команда скажет - мы хотим защищаться и выйти из группы, а вратарь будет брать хорошие мячи, у вас хорошая оборона. Мы хотим так играть, но не всегда. Как в этой игре - пробиться к воротам, забить два гола. Надо, чтобы игроки били по мячу в створ ворот, нужна точность. Организацию игры надо ещё выровнять.
- Сегодня была использована система VAR. Какие вы уроки извлекли из нее?
- Иногда она работает, иногда нет. То, что сделал Габриел можно по разному толковать. Был бы я судьей - не стал бы менять свое решение. Я уважаю судью. Можно увидеть какой-то момент, интерпретировать его как хочешь, но мне кажется что пенальти был. Нам не нужна какая-то помощь со стороны судьи, мы хотим быть более компетентными.
- Вы сказали, что Неймару надо время, чтобы дойти до оптимальной формы. Насколько важна для вас игра Коутиньо в это время?
- Вы сами ответили на свой вопрос. Когда вы говорите о тренере, вы говорите о команде. Говорите о коутиньо, говорите о команде. На пресс-конференции говорим о команде. Это коллективная ответственность, надо проявить свою личность, я должен их готовить: Неймара, защитников.
Нам надо найти темп, ритм, динамику игры, одного лидера у нас нет. Постоянно надо адаптироваться к игре, открывать фланги, идти вперед, не раскрываться. Игроки пытаются найти этот баланс.
- Коутиньо заслужил лучшего игрока? Каземиро 83 из 89 точных пасов. Вы его заменили. Может, в средней части поля игроки не выдали все что могли?
- Коутиньо - спортсмен, обладает техническими навыками в высокой степени. Где бы он не играл, он везде владеет мячом. Каземиро второй по этому показателю. Мы пытаемся сбалансировать все, что на поле, есть и другие подходы игроков в этом смысле. Паулиньо играет ближе к атаке, бьет по воротам, но может и обороняться. Мы ищем равновесие в средней части поля. Последние два года мы над этим и работали, и вы увидели в этих двух играх, как хорошо играли в центре поля.
- Как насчет того, что Неймар плакал после игры? Может ему не надо плакать на чемпионате мира?
- Я поговорил с коутиньо, только с ним, когда ребята собрались в раздевалке, там было много людей. Я был в своем уголке и подождал, пока схлынет адреналин. Так что я не видел, о чем вы говорите. Вы можете ему задать этот вопрос. Могу сказать одно: это радость, гордость за то, что ты представляешь бразильскую сборную - это также и бремя. Давление есть, но есть и мужество проявить свою радость. Каждый проявляет эмоции по разному. Я уважаю людей такими какими они есть.
- Как бразилия атаковала? На этом чемпионате мяч часто не забивается из хороших позиций. Может более смело играть, поставить семь нападающих?
- Сначала строишь нападение, затем заканчиваешь голевые моменты. Марсело, Коутиньо, Дуглас широко играли, Вагнер с другой стороны. Еще два игрока выступали против костариканцев впереди. Было много пространства, вопрос в том как мы использовали это пространство.
- Бразилия один из фаворитов чм. Мы видим, что в вашей команде не все так гладко по первым двум играм. Как вы это объясните?
- Объясню тем, что мы на чм, здесь цена ошибки очень высока. Пример: три фаворита в других играх, счета 1-0, 1-1. Мы формируем команду, надо пройти от а до я, степень сложности, цена ошибки очень высока.
- Мы видели в перерыве, что Неймар жаловался на судью, марсело его отодвигал. каким образом будете строить игру, чтобы избежать желтых карточек? Сможете убрать Неймара в 3 игре, чтобы он не получил желтую?
- Я уже говорил, есть определенные условия, которые складываются во время игры. Я никого не жалею, не защищаю. Что касается судейства, тренер должен вести себя этично, и я никогда не имею права говорить о судье перед своими игроками каким-либо образом неуважительно. Я был счастлив, что не было больше жалоб, чем было сегодня. Если команда дисциплинирована, то просто можно показать значок VAR и еще раз посмотреть. Когда нарушаются правила, игрок находится перед воротами, все там ясно. Для меня это был пенальти. но я не хочу спорить, аргументировать это, давайте не будем говорить об этих аспектах.
- Как дела, тренер? Поздравляю с победой. Два вопроса. Во втором тайме вы сыграли лучше, чем в первом - это из-за замен, или Коста-Рика устала? Теперь вы можете себе позволить ничью, чтобы пройти дальше. Вы будете играть более осторожно?
- Мы всегда пытаемся играть хорошо, не соглашаемся на расслабление. Есть днк в команде, оно укрепляется с каждой игрой. Ищем возможности, чтобы забить голы. Если я буду менять что-то в команде, она может не выиграть. Мы никогда не будем играть на ничью, во втором тайме мы это показали. Допустили ошибку со Швейцарией, надо было забивать второй гол. Характер нашей команды - не теряя уравновешенности, мы должны играть и забивать. Днк атаки надо поддерживать, и соперник устает. Вы играете в мяч, меняете половину поля, выставляешь быстрых бегающих футболистов. Это важная роль, они выматывают противника. Это важно, чтобы добиться быстрого темпа в игре.
- Поговорим насчет Жезуса и Фирмино. Они играют там, где им положено. у нас пять игроков по флангам, игроки внутри. Паулиньо играл с Коутиньо в центре. Я пригласил футболистов до игры и сказал, что будем использовать некоторые альтернативы. Коутиньо мне говорит: "Профессор, я могу так сыграть?" я отвечаю: ты творческий человек, не зацикливайся. Мы 23 игры без поражений, играйте и вверху, и внизу. Мы говорим о серьезном соревновании, я особо не смотрел другие игры. Я сосредоточен на сборной бразилии. Если мы выигрываем, то получаем море удовольствия. Эмоциональный компонент очень сильный, не разочаровываться не отчаиваться. Не будем забывать о том, что есть противник. Устанет он не устанет. Упадет не упадет. Добивается фола, чтобы выиграть время. Я сказал игрокам, что у них будет 95 минут, чтобы забить гол, надо сосредоточиться психологически.
- Коста смог нарушить линию противника. Было 4-5 игроков, которые играли хорошо против соперника. Вас устраивает результат, но как насчет игры?
- Второй тайм мы сыграли очень красиво, я еще раз повторю, был объем точных передач. Навас очень хорошо сыграл. В первом тайме мы немного нервничали. С Коста-Рикой мы играли очень широко, создавали моменты с флангов, а потом шли вперед, и у нас оказывалось впереди пять человек. Преимущество замен опять же, у нас много футболистов, которые сыграли свои роли.
- Можете дать оценку эмоционального состояния команды, насколько они нервничали? В какой то момент показалось, что вернулась нервозность, как в прошлой игре?
- В первом тайме было так как вы сказали, во втором это ушло, и слава богу.
- Вас кто то толкнул или вы не удержались на ногах после игры? Сейчас вы спокойны, но как вы красиво упали.
- Я ногу там потянул, что-то схватило в ноге, может я порвал себе связку, я хромал первые несколько минут. Все, что мы хотели сделать в первом тайме, мы не сделали. Играли по одному. Хотел отметить победу с игроками, но пришлось хромать сюда.
Что касается эмоционального аспекта, это очень важно. Игра важнее результата, но 69 процентов владения мячом - это важно. Два раза забили голы. В первом тайме мы были нервными. Вагнер как спортсмен - ему только вчера сказали, что он выйдет на поле, но он сыграл блестяще.
- Многое ждали от Неймара, даже после травмы. Насколько он готов физически? чЧо вы ждете от него дальше на этом чемпионате?
- Конечно, он личность, но эта личность проявляется, если весь коллектив хорошо играет. Нельзя только на его плечи все возлагать. Мы должны сделать так, чтобы его индивидуальность проявилась. Коллеги в прессе писали, что он был травмирован 3,5 месяца, предыдущая игра первая официальная, ему нужно восстановить свой стандарт игры, но для этого и команда должна быть сильной. Да, он дойдет до своего уровня.
- Бразилия нервничала в первой игре, вторую выиграли. На вас оказывается большое давление. Что вы думаете о будущем? В какой степени важно для вас стать первым или вторым в группе?
- Я не думаю, что стать первым или вторым - серьезный вопрос. Мы консолидируем усилия, растем. Команда набирает боевой дух, мне надо его ускорить. Я должен цементировать команду, укреплять ее. Если у вас команда скажет - мы хотим защищаться и выйти из группы, а вратарь будет брать хорошие мячи, у вас хорошая оборона. Мы хотим так играть, но не всегда. Как в этой игре - пробиться к воротам, забить два гола. Надо, чтобы игроки били по мячу в створ ворот, нужна точность. Организацию игры надо ещё выровнять.
- Сегодня была использована система VAR. Какие вы уроки извлекли из нее?
- Иногда она работает, иногда нет. То, что сделал Габриел можно по разному толковать. Был бы я судьей - не стал бы менять свое решение. Я уважаю судью. Можно увидеть какой-то момент, интерпретировать его как хочешь, но мне кажется что пенальти был. Нам не нужна какая-то помощь со стороны судьи, мы хотим быть более компетентными.
- Вы сказали, что Неймару надо время, чтобы дойти до оптимальной формы. Насколько важна для вас игра Коутиньо в это время?
- Вы сами ответили на свой вопрос. Когда вы говорите о тренере, вы говорите о команде. Говорите о коутиньо, говорите о команде. На пресс-конференции говорим о команде. Это коллективная ответственность, надо проявить свою личность, я должен их готовить: Неймара, защитников.
Нам надо найти темп, ритм, динамику игры, одного лидера у нас нет. Постоянно надо адаптироваться к игре, открывать фланги, идти вперед, не раскрываться. Игроки пытаются найти этот баланс.
- Коутиньо заслужил лучшего игрока? Каземиро 83 из 89 точных пасов. Вы его заменили. Может, в средней части поля игроки не выдали все что могли?
- Коутиньо - спортсмен, обладает техническими навыками в высокой степени. Где бы он не играл, он везде владеет мячом. Каземиро второй по этому показателю. Мы пытаемся сбалансировать все, что на поле, есть и другие подходы игроков в этом смысле. Паулиньо играет ближе к атаке, бьет по воротам, но может и обороняться. Мы ищем равновесие в средней части поля. Последние два года мы над этим и работали, и вы увидели в этих двух играх, как хорошо играли в центре поля.
- Как насчет того, что Неймар плакал после игры? Может ему не надо плакать на чемпионате мира?
- Я поговорил с коутиньо, только с ним, когда ребята собрались в раздевалке, там было много людей. Я был в своем уголке и подождал, пока схлынет адреналин. Так что я не видел, о чем вы говорите. Вы можете ему задать этот вопрос. Могу сказать одно: это радость, гордость за то, что ты представляешь бразильскую сборную - это также и бремя. Давление есть, но есть и мужество проявить свою радость. Каждый проявляет эмоции по разному. Я уважаю людей такими какими они есть.
- Как бразилия атаковала? На этом чемпионате мяч часто не забивается из хороших позиций. Может более смело играть, поставить семь нападающих?
- Сначала строишь нападение, затем заканчиваешь голевые моменты. Марсело, Коутиньо, Дуглас широко играли, Вагнер с другой стороны. Еще два игрока выступали против костариканцев впереди. Было много пространства, вопрос в том как мы использовали это пространство.
- Бразилия один из фаворитов чм. Мы видим, что в вашей команде не все так гладко по первым двум играм. Как вы это объясните?
- Объясню тем, что мы на чм, здесь цена ошибки очень высока. Пример: три фаворита в других играх, счета 1-0, 1-1. Мы формируем команду, надо пройти от а до я, степень сложности, цена ошибки очень высока.
- Мы видели в перерыве, что Неймар жаловался на судью, марсело его отодвигал. каким образом будете строить игру, чтобы избежать желтых карточек? Сможете убрать Неймара в 3 игре, чтобы он не получил желтую?
- Я уже говорил, есть определенные условия, которые складываются во время игры. Я никого не жалею, не защищаю. Что касается судейства, тренер должен вести себя этично, и я никогда не имею права говорить о судье перед своими игроками каким-либо образом неуважительно. Я был счастлив, что не было больше жалоб, чем было сегодня. Если команда дисциплинирована, то просто можно показать значок VAR и еще раз посмотреть. Когда нарушаются правила, игрок находится перед воротами, все там ясно. Для меня это был пенальти. но я не хочу спорить, аргументировать это, давайте не будем говорить об этих аспектах.
- Как дела, тренер? Поздравляю с победой. Два вопроса. Во втором тайме вы сыграли лучше, чем в первом - это из-за замен, или Коста-Рика устала? Теперь вы можете себе позволить ничью, чтобы пройти дальше. Вы будете играть более осторожно?
- Мы всегда пытаемся играть хорошо, не соглашаемся на расслабление. Есть днк в команде, оно укрепляется с каждой игрой. Ищем возможности, чтобы забить голы. Если я буду менять что-то в команде, она может не выиграть. Мы никогда не будем играть на ничью, во втором тайме мы это показали. Допустили ошибку со Швейцарией, надо было забивать второй гол. Характер нашей команды - не теряя уравновешенности, мы должны играть и забивать. Днк атаки надо поддерживать, и соперник устает. Вы играете в мяч, меняете половину поля, выставляешь быстрых бегающих футболистов. Это важная роль, они выматывают противника. Это важно, чтобы добиться быстрого темпа в игре.
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