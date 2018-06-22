Плачь, плачь. Танцуй, танцуй.

Карнавал на трибунах "Санкт-Петербург Арены" сменился карнавалом на поле лишь в добавленное арбитром время. Именно тогда бразильцы дважды распечатали ворота Кейлора Наваса и выиграли первый матч на этом мундиале, а Неймара охватили слёзы. Репортаж со стадиона отвашему вниманию.Немного ветреный и облачный Санкт-Петербург был обласкан прилётом гостей из Латинской Америки. Сборные Бразилии и Коста-Рики провели здесь первый игровой матч дня. Ещё не утихли страсти после последней игры в северной столице, в медиа центре до сих пор обсуждают вторую победу сборной России на домашнем мундиале.Разница лишь в том, что незнакомого португальского акцента было на порядок больше - на матч прибыло столько журналистов из страны пентакампеонов, что в лифт, поднимающий на пятый этаж и позволяющий пройти на трибуну для СМИ, удалось зайти лишь с третьего захода, хотя он вмещает 14-16 человек. Некоторым из журналистов даже пришлось сидеть не на этих удобных местах, где на каждом столе есть по телевизору, розетке для зарядки ноутбука и проводного интернета, а на обычных креслах.Добираясь на матч на метро, я уже знал, чей перевес будет на трибунах. Люди в жёлтом вели себя скромно, кто-то дал милостыню человеку в грязной одежде, очень громко просившего о помощи. Когда же бразильцы стали громкими? Сразу по выходу из вагона на Новокрестовской. Затянув свои местные напевы, они поднимались по лестнице эскалатора, уверенно говоря о том, что через три часа покинут "Санкт-Петербург Арену" с победой.Полицейские уже привыкли к иностранным гостям, и не только не мешают, но и, улыбаясь, пританцовывают в такт весёлым бразильцам и стараются не замечать, что гости прямо перед входом на стадион прикладываются к пластиковым бутылкам, в которых явно не энергетик и не газировка.Уже на месте выясняется, что в основе у пентакампеонов не будет Данило - правый защитник получил накануне мышечную травму, его заменит Фагнер. Это единственная перестановка после игры первого тура со сборной Швейцарии, завершившейся вничью 1-1. У костариканцев, уступивших до этого сербам 0-1, также одна замена, и тоже в защите - Брайан Овьедо заменил Франсиско Кальво. Схемы при этом главные тренеры не изменили: 4-3-3 у подопечных Тите, 3-6-1 у Оскара Рамиреса.Игра начинается с хорошего прицельного удара Коутиньо метров с 20-и. Жёлтые островки на трибунах выдыхают. После этого развить наступление у них не получается. За первый тайм они не нанесут ни одного удара в створ ворот Кейлора Наваса. Однако это не мешает наслаждаться их великолепной яркой синей формой, которая полностью затмила другую форму - игровую.Также это не мешает развлекаться их болельщикам. После очередного неточного удара Виллиана мяч попал на нижнюю трибуну за воротами. Это вам не хоккей, его нужно вернуть мальчикам, подающим мячи. Однако получили они снаряд минут через пять после удара. Бразильцы играли в волейбол, дразня стремительно увеличивающееся число смотревшихся беспомощными в этой ситуации стюардов, по очереди фоткались с ним. Наконец, одному отважному человеку в специальной салатовой форме удалось выхватить мяч, и он в сопровождении просящего отдать ему обратно бразильца спустился и выбросил мяч коллегам за воротами.Тем временем на поле происходило мало что интересного. Неймар обыграл на кончике штрафной соперника, убрав мяч под себя, уложил оппонента на газон, подал и улёгся сам. Через секунду раздался разочарованный вздох бразильских болельщиков - гола нет, но тут же понеслись и аплодисменты и крики "бразил, бразил". Карнавал на трибунах продолжался, и только российские болельщики заснули - это вам не сборную России смотреть.В перерыве диджей включил задорную Катюшу, и под расцвет яблонь и груш всё больше расцветали и фанаты. Отличительная черта матчей с участием сборной Бразилии - огромное количество флагов за воротами, на разную тематику. Превалируют, конечно, жёлто-зелёные, отображая цвета национального флага, но есть и символики отдельных штатов и надписи на португальском языке. В перерыве их меняют на другие, а этими просто машут на камеру. Выглядит весьма колоритно.Во втором тайме ближе к концовке на поле всё-таки стало смотреть также интересно, как и на трибуны. Костариканцы с таким упоением затягивали время, что на послематчевой пресс-конференции это отметил даже наставник сборной Бразилии Тите:. Когда падать начал даже вратарь, бразильская торсида громко засвистела. А когда Неймар заработал пенальти, но арбитр спустя пару секунд отправился смотреть повтор и отменил своё первоначальное решение, гул и вовсе был слышен, наверное, за пределами "Санкт-Петербург Арены".Тите оказался прав - бразильцы добыли победу на добавленных минутах встречи. Потрясающая комбинация с участием четырёх человек (Марсело, Фирмино, Жезуса и Коутиньо) завершилась точным ударом полузащитника "Барселоны". Голова у костариканских защитников явно закружилась после этих перемещений игроков в синих футболках. Обессиленные, они даже не шли вперёд, хотя судья добавил аж шесть минут. Бразильцы на кураже отменной перепасовкой добили обескураженных подобным развитием событий соперников и вторым мячом - впервые на мундиале отличился Неймар.Послематчевые слёзы бразильца понять нетрудно - 3,5 месяца без футбола, критика со всех сторон, слухи о переходе в "Реал" - всё это выплеснулось в этот день на стадионе. Ему второй матч подряд рвут шипами гетры, каждые десять минут его сбивают, но соперникам это сходит с рук. Самому бразильцу дают горчичники за нервные срывы и взмахи руками. 64468 зрителей сегодня видели, как Неймар ответил горекритикам. Бразилия может выдохнуть - она должна задержаться на чемпионате подольше, чем аргентинцы.