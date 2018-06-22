Сборная Панамы прибыла в Нижний Новгород на матч с Англией

Сборная Панамы прибыла в Нижний Новгород, где 24 июня сыграет в матче группового этапа чемпионата мира с командой Англии. Самолет с игроками и тренерами приземлился в аэропорту города в 15:28 мск, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.Футболисты прилетели чартерным рейсом из Саранска, 23 июня у них запланирована тренировка на стадионе "Нижний Новгород".