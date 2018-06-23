Мексиканец стал 200-тысячным посетителем фестиваля болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону

Фестиваль болельщиков чемпионата мира в Ростове-на-Дону в пятницу встретил двухсоттысячного посетителя, сообщили в оргкомитете "Ростов-2018"."В 20:16 система доступа зафиксировала жителя Мехико Алехандро Меса, приехавшего на берега Дона, который стал двухсоттысячным посетителем центральной площади южной столицы. Болельщик сборной Мексики стал обладателем приза - майки "Ростов - футбольный город" и спел для своих соотечественников песню в поддержку национальной сборной", - рассказали в оргкомитете.По данным организаторов, фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону ежедневно посещают тысячи болельщиков, максимальное число посетителей было зафиксировано 17 июня во время матча между сборными Бразилии и Швейцарии. Всего в этот день фан-зону на Театральной площади Ростова посетили более 67 тыс. человек."Зрителей привлекают многочисленные зоны отдыха, кибер-арена, фото-зона, павильоны спонсоров с интерактивными экспозициями, фуд-корты и, конечно, огромный экран, на котором видны все перипетии матчей лучших сборных планеты", - добавили в оргкомитете.В Ростове-на-Дону проходят пять матчей чемпионата мира по футболу. 17 июня стадион "Ростов-Арена" принял матч сборных Бразилии и Швейцарии (1:1), 20 июня здесь встретились команды Уругвая и Саудовской Аравии (1:0). На групповом этапе в Ростове-на-Дону также сыграют команды Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.