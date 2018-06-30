Василий Уткин: сильной стороной сборной России была и остается эмоция

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 A1 -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- A2 Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Василий Уткин: сильной стороной сборной России была и остается эмоция

Известный комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая.

"В этой игре мы сможем, наконец-то, узнать что-то существенное о нашей команде. Это игра, в которой на первый план выйдет рассудок. Что именно нам нужно? Какими силами мы хотим этого достичь? Возможно, кому-то нужно дать отдохнуть, возможно, следует попробовать на перспективу что-то новое. Все это требует разумного, аналитического, мозгового выбора.

Сильной стороной сборной России была и остается эмоция. Сборная России пробежала за две игры больше, чем любая другая команда на чемпионате мира. Безусловно, это заслуживает уважения, это тяжелый труд. Но посмотрите, сборная Уругвая добилась побед над теми же соперниками (Египтом и Саудовской Аравией), не тратя столько сил. Сборная Уругвая более опытная, более классная, у которой в составе есть футболисты мирового значения. Они не стали столько бегать. Возникает вопрос: а нужно ли было столько бегать? Понимаете, победы над Египтом и Саудовской Аравией стоят ровно столько, сколько стоили бы победы над мировыми грандами. А силы — это то, что имеет свойство заканчиваться.

Посмотрите на группу G, где мощным сборным Англии и Бельгии достались не самые сильные соперники — Тунис и Панама. И англичане, и бельгийцы довольно легко и показательно продемонстрировали, что они соперников превосходят. Что отличает эти матчи от игр нашей команды? Во-первых, и Бельгия, и Англия демонстрировали свое превосходство на протяжении всего матча. Сборная России, пусть и доминировала, решала судьбу матчей на ограниченном отрезке. Египет до определенного момента держался, в матче с Саудовской Аравией уже в конце россияне почувствовали запах крови и нанесли серию мощных ударов. Все это тоже произошло на эмоциях. Именно сборная России на турнире располагает почти безграничным запасом эмоций. Проблема в том, что это ресурс, который может поколебаться. Начинаешь в себе сомневаться — уверенность перестает работать на тебя и перерастает в гнетущую ответственность.

Посмотрим, как поведет себя наша команда, когда у нее не будет страстной необходимости побеждать, когда у нее не будет той самой силы, что гнала ее вперед. Обычно именно в этих ситуациях сборная России начинала курить кальян, почивать на успехах, некой славе, пусть и мысленно", — сказал Уткин в эфире своего видеоблога "Футбольный клуб".
Теги: Уткин Сборная России
Сегодня, 12:22
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№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:48) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Армяне, грузины, итальяшки намного эмоциональнее, и хде они?
Российская сборная имеет большое преимущество - поддержка родных стен и болельщиков, а посему надо драть всех подряд!

Посмотрим, как поведет себя наша команда, когда у нее не будет страстной необходимости побеждать, когда у нее не будет той самой силы, что гнала ее вперед. Обычно именно в этих ситуациях сборная России начинала курить кальян, почивать на успехах, некой славе


Да кто им даст курить кальян? Трибуны будут гнать сборную вперёд, Уася!


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№1 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Но посмотрите, сборная Уругвая добилась побед над теми же соперниками (Египтом и Саудовской Аравией), не тратя столько сил. Сборная Уругвая более опытная, более классная, у которой в составе есть футболисты мирового значения. Они не стали столько бегать. Возникает вопрос: а нужно ли было столько бегать?


Нужно.
Сборная России играет дома, в период, когда отношение было крайне скептичным.
Победа 1:0 не принесёт стране столько эмоций, как 5:0 или 3:1.
Особенно, с учётом того, что в футболе на уровне тактики мало кто из болельщиков разбирается..


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Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
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