Василий Уткин: сильной стороной сборной России была и остается эмоция

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|8
|1
|+7
|6
|2
|Уругвай
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|A1
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|A2
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
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Василий Уткин: сильной стороной сборной России была и остается эмоция
Известный комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая.
"В этой игре мы сможем, наконец-то, узнать что-то существенное о нашей команде. Это игра, в которой на первый план выйдет рассудок. Что именно нам нужно? Какими силами мы хотим этого достичь? Возможно, кому-то нужно дать отдохнуть, возможно, следует попробовать на перспективу что-то новое. Все это требует разумного, аналитического, мозгового выбора.
Сильной стороной сборной России была и остается эмоция. Сборная России пробежала за две игры больше, чем любая другая команда на чемпионате мира. Безусловно, это заслуживает уважения, это тяжелый труд. Но посмотрите, сборная Уругвая добилась побед над теми же соперниками (Египтом и Саудовской Аравией), не тратя столько сил. Сборная Уругвая более опытная, более классная, у которой в составе есть футболисты мирового значения. Они не стали столько бегать. Возникает вопрос: а нужно ли было столько бегать? Понимаете, победы над Египтом и Саудовской Аравией стоят ровно столько, сколько стоили бы победы над мировыми грандами. А силы — это то, что имеет свойство заканчиваться.
Посмотрите на группу G, где мощным сборным Англии и Бельгии достались не самые сильные соперники — Тунис и Панама. И англичане, и бельгийцы довольно легко и показательно продемонстрировали, что они соперников превосходят. Что отличает эти матчи от игр нашей команды? Во-первых, и Бельгия, и Англия демонстрировали свое превосходство на протяжении всего матча. Сборная России, пусть и доминировала, решала судьбу матчей на ограниченном отрезке. Египет до определенного момента держался, в матче с Саудовской Аравией уже в конце россияне почувствовали запах крови и нанесли серию мощных ударов. Все это тоже произошло на эмоциях. Именно сборная России на турнире располагает почти безграничным запасом эмоций. Проблема в том, что это ресурс, который может поколебаться. Начинаешь в себе сомневаться — уверенность перестает работать на тебя и перерастает в гнетущую ответственность.
Посмотрим, как поведет себя наша команда, когда у нее не будет страстной необходимости побеждать, когда у нее не будет той самой силы, что гнала ее вперед. Обычно именно в этих ситуациях сборная России начинала курить кальян, почивать на успехах, некой славе, пусть и мысленно", — сказал Уткин в эфире своего видеоблога "Футбольный клуб".
"В этой игре мы сможем, наконец-то, узнать что-то существенное о нашей команде. Это игра, в которой на первый план выйдет рассудок. Что именно нам нужно? Какими силами мы хотим этого достичь? Возможно, кому-то нужно дать отдохнуть, возможно, следует попробовать на перспективу что-то новое. Все это требует разумного, аналитического, мозгового выбора.
Сильной стороной сборной России была и остается эмоция. Сборная России пробежала за две игры больше, чем любая другая команда на чемпионате мира. Безусловно, это заслуживает уважения, это тяжелый труд. Но посмотрите, сборная Уругвая добилась побед над теми же соперниками (Египтом и Саудовской Аравией), не тратя столько сил. Сборная Уругвая более опытная, более классная, у которой в составе есть футболисты мирового значения. Они не стали столько бегать. Возникает вопрос: а нужно ли было столько бегать? Понимаете, победы над Египтом и Саудовской Аравией стоят ровно столько, сколько стоили бы победы над мировыми грандами. А силы — это то, что имеет свойство заканчиваться.
Посмотрите на группу G, где мощным сборным Англии и Бельгии достались не самые сильные соперники — Тунис и Панама. И англичане, и бельгийцы довольно легко и показательно продемонстрировали, что они соперников превосходят. Что отличает эти матчи от игр нашей команды? Во-первых, и Бельгия, и Англия демонстрировали свое превосходство на протяжении всего матча. Сборная России, пусть и доминировала, решала судьбу матчей на ограниченном отрезке. Египет до определенного момента держался, в матче с Саудовской Аравией уже в конце россияне почувствовали запах крови и нанесли серию мощных ударов. Все это тоже произошло на эмоциях. Именно сборная России на турнире располагает почти безграничным запасом эмоций. Проблема в том, что это ресурс, который может поколебаться. Начинаешь в себе сомневаться — уверенность перестает работать на тебя и перерастает в гнетущую ответственность.
Посмотрим, как поведет себя наша команда, когда у нее не будет страстной необходимости побеждать, когда у нее не будет той самой силы, что гнала ее вперед. Обычно именно в этих ситуациях сборная России начинала курить кальян, почивать на успехах, некой славе, пусть и мысленно", — сказал Уткин в эфире своего видеоблога "Футбольный клуб".
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