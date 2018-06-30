Елена Фомина: cборная России может победить Уругвай за счет эмоций

Футболисты сборной России могут победить команду Уругвая в заключительном матче группового этапа чемпионата мира за счет собственных эмоций и поддержки болельщиков. Такое мнение высказала главный тренер женской сборной России Елена Фомина."Конечно, хотелось бы и третий матч завершить победой, но нам будет сложно это сделать. Команда Уругвая - непростой соперник, но самое главное, что мы уже вышли из группы. С той подготовкой и функциональным состоянием, которые наши футболисты показали в первых двух матчах, они должны выглядеть достойно и в следующих встречах", - сказал Фомина."Понятно, что следующие соперники сборной России будут гораздо сильнее Саудовской Аравии и Египта. Мы можем достойно сыграть против Уругвая за счет собственных эмоций и поддержки болельщиков. Но не стоит посыпать голову пеплом, если сегодня не получится выиграть", - заключила она.