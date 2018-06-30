Диего Годин: То, что мы забили России три гола, дает нам возможность чувствовать себя увереннее

После победы над сборной России на вопросы журналистов в смешанной зоне ответил защитник и капитан сборной Уругвая Диего Годин. КорреспондентИван Долинин передает слова уругвайца.- Я очень доволен, что мы выиграли все три игры. Это прекрасный результат. Я очень доволен, что мы вышли в 1/8 финала. У нас хорошая игра, мы хорошо себя чувствуем – это очень важно. То, что мы забили три гола, дает нам возможность почувствовать себя еще увереннее.- У Уругвая всегда были сложные соперники. Очень важно, что мы сумели справиться с ними.