Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии перед матчем с Англией

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку команды перед матчем с Англией в заключительном туре группового этапа чемпионата мира-2018.Однако, по информации источника, игрок не был исключен из заявки на матч с англичанами.Матч сборных Англии и Бельгии состоится в Калининграде 28 июня в 21:00 по Москве.