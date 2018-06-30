Арзани: думаю, что нам не повезло

Футболист сборной Австралии Арзани прокомментировал поражение от Перу (0:2)."Лично для меня турнир был хорошим. Думаю, что нам не повезло. В каждом матче мы могли добиться более удачного результата. Наш путь был длинным, ребята четыре года работали над тем, чтобы попасть на турнир. Думаю, что я стал лучше в плане того, как мне удаётся справляться с давлением.Думаю, что мы получили хороший опыт и теперь сможем использовать его в будущем. Есть сожаление, что не вышли в плей-офф, но нам нечего стыдиться", - сказал игрок.