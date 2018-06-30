Сборную Южной Кореи закидали яйцами в аэропорту по прилете на родину

Сборная Южной Кореи вернулась домой после участия в ЧМ-2018.В аэропорту Инчхона несколько неизвестных закидали команду яйцами, в частности, попав в форварда Сон Хын Мина. Серьезного вреда никому не причинили.Напомним, что корейцы заняли третье место в своей группе, набрав три очка благодаря победе над Германией в третьем туре.