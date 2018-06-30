Игорь Чугайнов: даже Кавани не спасет Уругвай в четвертьфинале

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов отметил, что не верит в успех Уругвая на чемпионате мира-2018.- На Францию. Отсутствие Кавани снижает атакующий потенциал Уругвая раза в два. Да, остается Суарес, который с Португалией сыграл прекрасно, отдал голевую. Но он более зависимый форвард. В том числе от Кавани. Когда тот покинул поле, игра Суареса сразу потускнела.- Думаю, и он Уругвай не спасет. У французов много классных исполнителей, которые в одиночку могут решить судьбу матча. Их тяжело "прочитать". Да и вообще команда сбалансированная, без слабых мест.- Мне очень нравится, как он действует в обороне. Грамотно, самоотверженно, четко работает подстраховка. Центральные защитники Годин и Хименес снимают все вверху. Крайние – Лаксальт и Касерес тоже надежны. Такой вольницы Мбаппе, как аргентинцы, точно не дадут. С Португалией Уругвай допустил всего один прокол – когда после подачи в штрафную не уследили за Пепе, и тот сравнял счет.