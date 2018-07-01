"Турнир только начинается, эмоции надо сохранить". Пресс-конференция тренера-победителя

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 21:00 ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия -:- МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия -:- ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция -:- ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия -:- АнглияАнглия Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай -:- ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика -:- БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария -:- КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия -:- ХорватияХорватия ДанияДания Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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"Турнир только начинается, эмоции надо сохранить". Пресс-конференция тренера-победителя

"Турнир только начинается, эмоции надо сохранить". Пресс-конференция тренера-победителяГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сенсационной победе над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Корреспондент Rusfootball.info не упустил ни одного слова специалиста, который впервые вывел российскую команду в 1/4 финала главного футбольного турнира и сообщил о потере Юрия Жиркова.

- Какие эмоции у вас после такой великой победы?

- Эмоции простые. Во время игры эти эмоции выходят, руководишь командой. Сейчас игра окончена, дело сделано, теперь думаем о следующей игре. Как есть, так я и говорю, эмоции простые.

- Пик формы достигнут или команда ещё прибавит в 1/4?

- Мы определённую работу провели. У нас есть сейчас время проверить, кто на что готов. Завтра будет медицинское обследование, каждого футболиста до определённого времени подводим, потом все вступают в общую группу. Все одинаково выложились, но на игроков по-разному действует нагрузка. Боюсь, это был последний матч Жиркова, если только к финалу подготовим. С больной ногой он выдержал тайм, но потом проблемы начали сказываться. Что касается формы, надо подумать, как не только сохранить её, но и добавить.

- (вопрос из Польши) Почему вы не смотрели, когда ваши игроки стреляли пенальти, в том числе Дзюба? Я смотрел на вас во время празднования, увидел победу в глазах, но не на лице. Почему?

- Не понял, почему стреляли, мы же не на войне. По-русски это называется били. Почему я не смотрел? Хорошее табло, я туда смотрел. Хорошее табло, там тоже показывали. Я всё видел. А эмоции... Понятно, что турнир только начинается, поэтому эмоции надо сохранить.

Здесь Станислав Черчесов увидел перуанца Лоренцо,который до начала турнира верил в Черчесова, и обнялся с ним:

- Лоренцо, это твоя победа, а не моя! Он когда это сказал, а?

- Российские журналисты высказывали опасения, что Россия не выйдет из группы, а Россия выбила Испанию! Герой!

- Только после Акинфеева! Если бы было ещё парочку таких, мы бы точно чемпионат мира выиграли. Мы постараемся!

После этого эмоционального момента снова пошли вопросы:

- Впервые на турнире команды сыграла с 3 центральными защитниками. Как принималось это решение? Не было искушения опробовать эту схему с Уругваем? И замена Дзюбы - это не травма, тактический момент?

- По системе мы можем разные планы строить, но когда игрок получает красную карточку, невозможно в 5 защитников играть, просто игроков не хватает.

Перешли на эту систему мы мучительно. Если тренерскому штабу понятно, как играть, но актёры на поле футболисты. Надо было убедить их, что это единственный возможный сегодня вариант, хотя мы это особо не любим. Столько с футболистами отдельно я не разговаривал никогда, несколько теорий прогнали. Надо было объяснить всё до милиметра, почему это надо делать и что это даст. Сасибо футболистам, они всё поняли и выполнили.

Что касается замены Дзюбы, то мы планировали, когда центральные защитники соперника играют у нашей штрафной, выпустить быстрого нападающего, который в отрыв уйдёт. Но они настолько грамотно владели мячом, что у нас ничего не получалось. Но испанцы не только у нас, у других команд тоже мяч отбирают. Возможно, Дзюба ещё минут 10 бы поиграл, но мы не хотели рисковать. Помните, я с бразильцами делал замены: один стоит - гол, другой стоит - гол. Теперь лучше на 5 минут раньше, чем на секунду позже. Если хочешь сделать, делай, не откладывай.

- Вы сказали, что вам пришлось убеждать игроков, много говорить с ними. Начиная с сегодняшнего дня, насколько убедительно вы должны разговаривать с игроками, чтобы понимали важность всех ваших изменений?

- Мы никого не просим: пожалуйста, сделай то. Но есть идея. Если игрок будет делать, потому что попросил тренер, результата не будет. Они должны поверить, прочувствовать изнутри эту идею. Мы не просим, мы убеждаем, что так будет правильно. Надеемся, сегодняшний матч приведёт к тому, что убеждаться они начнут на минуту быстрее. Ребята умные, схватывают быстро. Главное - правильно им подать.

- Какую тактику вы использовали для противодействия Испании? Сейчас легче бороться против тактики испанцев, чем 10 лет назад, когда они постоянно выигрывали?

- На Евро-2008 испанцы обыграли нас 2 раза, но тогда наша команда ввязалась с ними в футбол на встречных курсах. Они умеют какие-то вещи делать лучше нас, зачем нарываться? Мы выбрали совершенно правильную тактику сыграть "вторым номером". Единственное, выходы из обороны должны быть более качественными, это не получилось. Они и так в каких-то моментах вскрывали нашу оборону, особенно во 2 тайме. Если бы мы играли в открытый футбол или 4 защитника, может, мы бы и были у чужих ворот чуть чаще, но, думаю, это обернулось бы поражением. Футболисты выдержали от и до. С какими-то огрехами, это нормальное явление. Сработало.

- Какими бы словами вы охарактеризовали своих игроков? Трибуны скандировали "Молодцы" и "Мужики".

- Мужчины. Мужики - это подразумевает... подразумевает. А мужчины это мужчины. Вот мы, хлопцы, мужчины.

- Как восстановить команду?

- Есть наработанное вещи. Мы с медицинским штабом подумаем, сделаем анализы футболистов, физиологию ещё никто не отменял. Понятно, 120 минут не могут пройти просто так. Будем надеяться, наши соперники тоже 120 минут отыграют,чтобы выровнять эту ситуацию. Ну и внутренний резерв ещё никто не отменял.

- Вы удивлены, что Германия, Аргентина, Португалия, теперь Испания вылетели так быстро?


- Наверное, на такой ранней стадии столько фаворитов не вылетало ещё. Что касается испанцев и аргентинцев - это одно. А что касается немцев, это для меня личное расстройство. Лёв мой большой друг, он был моим тренером. Мой сын в Германии родился. Я с теплотой отношусь к Германии, поэтому я очень расстроился. А что касается других команд, футбол есть футбол.

- Какой соперник предпочтительнее в 1/8 финала?

- Отвечу банально: мы же не можем концерт для себя заказывать. Мы и сейчас не выбирали соперника, играли с Уругваем на победу. Кто нам попадётся, с тем и будем играть. Понятно, команды играют в разный футбол. Никогда не знаешь, что лучше. Самое важное, как мы в определённое время будем готовы к игре, как сегодня. Многие топ-команды вылетели, потому что быть хорошей командой - это одно, но нужно быть сильной командой в определённое время в определённом месте. Мы сегодня максимально сделали своё дело.
Теги: Черчесов Сборная России Жирков Сборная Испании
Вчера, 21:41
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№1 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:50) #
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Что скажу: в 1/4 в серии пенальти у Хорватии больше шансов, судя по сегодняшним сериям. scream
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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