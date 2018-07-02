Эдинсон Кавани избежал надрыва мышцы бедра и готовится сыграть с Францией

Появилась информация о состоянии здоровья форварда сборной Уругвая Эдинсона Кавани. Напомним, что нападающий был вынужден досрочно покинуть поле в матче 1/8 финала с Португалией, в котором забил два гола.По результат МРТ подтвердили, что Кавани травмировал бедро, однако избежал надрыва мышцы. Нападающий занимается по индивидуальной программе и уверен, что сможет сыграть с французами 6 июля в Нижнем Новгороде.