Плачь, Япония: Хонда и компания едва не отправили бельгийцев домой

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Плачь, Япония: Хонда и компания едва не отправили бельгийцев домой

Из всех матчей 1/8 финала чемпионата мира встреча Бельгии и Японии казалась самой предсказуемой. Только ярые оптимисты верили в успех японцев, которые с трудом проползли в плей-офф. Вопреки ожиданиям, команды выдали абсолютно «ядерный» матч, который стал украшением турнира. Rusfootball.info – о трудовой победе Бельгии, которой могло и не быть.

Ростов-на-Дону прощался с чемпионатом мира по футболу матчем 1/8 финала. В первом раунде плей-офф на «Ростов-Арене» встречались сборные Бельгии и Японии. После шумного Сочи, который заполонили болельщики из Южной Америки, Ростов показался тихим и спокойным. В городе мало что напоминало о чемпионате мира, и лишь в районе стадиона можно было встретить болельщиков. Более того, на площади у ж/д вокзала Ростова и вовсе сообщили, что добраться до арены на общественном транспорте до вечера невозможно. Только с 17:00 в день матча к «Ростов-Арене» начинали ходить автобусы.



У самой арены ещё за несколько часов до матча начали собираться небольшие группы болельщиков. Японцы охотно разгуливали по набережной Дона, фотографируясь у каждого памятника. Бельгийцы проявили больший интерес к местным кафе. Там же можно было встретить и поклонников сборных Мексики и Бразилии, которые играли в 17-00 в Казани.

Если болельщиков сборной Японии на стадионе было не так много, то они явно доминировали в пресс-центре. Живой интерес представителей СМИ к успехам национальной команды вполне объясним: ещё во времена Кейсуке Хонды в ЦСКА японские журналисты регулярно посещали матчи «армейцев».

Плачь, Япония: Хонда и компания едва не отправили бельгийцев домой


Путь в плей-офф у соперников получился разным. Бельгия досрочно гарантировала себе путёвку в 1/8 финала, забив в стартовых матчах 8 мячей. Затем бельгийцы ещё и обыграли англичан в матче за первое место в группе, получив себе более проходимого соперника в 1/8 финала. Англичане же после неудачи в заключительном матче попали на Колумбию. Япония в своей группе до последнего сражалась за место в плей-офф, а путёвку получила лишь за счёт так называемого принципа «фэир-плей», набрав меньше жёлтых карточек, чем Сенегал. Обе сборные закончили групповой этап с равными показателями, после чего и пришлось считать карточки. К слову, ни о каком настоящем принципе «фэир-плей» речь и не шла: весь второй тайм матча с Польшей японцы перекатывали мяч и думали лишь о том, как бы избежать «горчичников» и не пропустить второй гол.

Не так страшен чёрт, как его малюют

Бельгийцы начали матч на удивление спокойно и осторожно. Более того, дебютный отрезок остался за японцами, которые сразу попытались воспользоваться территориальным преимуществом. Японцам даже удалось довести дело до первого удара в матче, но он получился совсем «пресным».

Лишь с середины первого тайма начал вырисовываться ожидаемый рисунок игры. Бельгийцы стали дольше владеть мячом, а Лукаку, наконец, получил возможность потолкаться с защитниками соперника. Свой первый шанс форвард «МЮ» получил на 27-й минуте, когда оттеснил защитника в чужой штрафной, но удар Лукаку всё-таки накрыли. Ещё более острый момент у бельгийцев возник через две минуты, когда Компани пошёл в чужую штрафную на стандарт. Японцы совершенно забыли о бельгийском гиганте на дальней штанге, но Компани из трудной позиции пробил параллельно воротам Кавасимы. Помешал Компани и сам голкипер японцев, который вовремя выскочил из ворот и сократил угол обстрела.

Бельгийцы давили, японцы стояли стеной, не забывая о контратаках. Но чувствовалось, что «самураи» вот-вот дрогнут. Вместо этого в начало второго тайма они ошарашили соперника, забив два мяча. На 48-й минуте Харагути получил возможность для удара с угла штрафной, мяч полетел под дальнюю штангу без шансов для Куртуа. В ответной атаке Азар проверил на прочность штангу ворот японцев, но ещё лучше получилось у Иуни. На 52-й минуте форвард японской сборной от линии штрафной уложил мяч в угол ворот! – 0:2!

Голова спасает

Похоже, что этот удивительный дубль японцев парализовал бельгийцев и их тренерский штаб. Роберто Мартинес лишь на 66-й минуте начал делать перестановки. Мартинес словно подсмотрел игру «Манчестер Юнайтед», бросив в бой второго форварда Маруана Феллайни. В итоге получился настоящий навал с огромными нападающими, с которым японцы не справились. На 70-й минуте Вертонген ударом по сложной траектории забросил мяч головой зашиворот голкиперу японской сборной. А ещё через пять минут свой гол забил и Феллайни, расстрелявший ворота соперника от линии вратарской. Естественно, что бельгиец также бил головой. 4



В оставшиеся минуты команды обменивались опаснейшими атаками. Японцы вывели на ударную позицию Кагаву, но его удар был заблокирован. А бельгийцы повысили трансферную стоимость Кавасимы, дважды нанося удары в упор. Развязка наступила тогда, когда уже все готовились к дополнительному времени. На последней минуте японцы получили право на штрафной, Хонда пальнул в угол, но Куртуа отбил. Неудачно исполнив угловой, «самураи» не успели вернуться в оборону, за что их соперник и наказал. Куртуа мгновенно ввёл мяч в игру, а дальше Де Брюйне умело сдирижировал атакой, которую на дальнем углу вратарской завершил Шадли – 2:3! Японцы сразу после введения мяча в игру услышали финальный свисток, времени отыграться у них уже не было.

Бельгия не впечатлила, но вновь добилась своего. Теперь в следующем раунде «красные дьяволы» сыграют с Бразилией, где уже точно нужно будет играть на максимуме, иначе можно ехать домой.

Чемпионат мира-2018

1/8 финала

Стадион: Ростов-Арена (Ростов, Россия)

Бельгия – Япония 3:2

Голы: Харагуси, 48, Инуи, 52, Вертонген, 69, Феллайни, 74, Шадли, 90+4

Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Компани, Алдервейрелд, Карраско (Феллайни, 65), Де Брёйне, Витсель, Азар, Лукаку, Мертенс (Шадли, 65)

Япония: Кавасима, Сакаи, Наготомо, Йосида, Сёдзи, Сибасаки (Ямагути, 81), Хасебе, Кагава, Инуи, Харагуси (Хонда, 81)

Предупреждения: Сибасаки, 40

Антон Мозговой, Ростов-на-Дону, Rusfootball.info
Теги: Сборная Японии Сборная Бельгии
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