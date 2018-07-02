Плачь, Япония: Хонда и компания едва не отправили бельгийцев домой

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Игры
|Победы
|Ничьи
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|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
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|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
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|Команда
|Игры
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|Пропущено
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|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
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|1
|1
|1
|2
|2
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|Марокко
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|0
|1
|2
|2
|4
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
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|3
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|1
|4
|4
|0
|4
|3
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|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
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|3
|1
|0
|2
|2
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|-3
|3
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|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|03.07
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|03.07
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|06.07
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция Швейцария
|07.07
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Мексика Бельгия Япония
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Швейцария Колумбия Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Плачь, Япония: Хонда и компания едва не отправили бельгийцев домой
Из всех матчей 1/8 финала чемпионата мира встреча Бельгии и Японии казалась самой предсказуемой. Только ярые оптимисты верили в успех японцев, которые с трудом проползли в плей-офф. Вопреки ожиданиям, команды выдали абсолютно «ядерный» матч, который стал украшением турнира. Rusfootball.info – о трудовой победе Бельгии, которой могло и не быть.
Ростов-на-Дону прощался с чемпионатом мира по футболу матчем 1/8 финала. В первом раунде плей-офф на «Ростов-Арене» встречались сборные Бельгии и Японии. После шумного Сочи, который заполонили болельщики из Южной Америки, Ростов показался тихим и спокойным. В городе мало что напоминало о чемпионате мира, и лишь в районе стадиона можно было встретить болельщиков. Более того, на площади у ж/д вокзала Ростова и вовсе сообщили, что добраться до арены на общественном транспорте до вечера невозможно. Только с 17:00 в день матча к «Ростов-Арене» начинали ходить автобусы.
У самой арены ещё за несколько часов до матча начали собираться небольшие группы болельщиков. Японцы охотно разгуливали по набережной Дона, фотографируясь у каждого памятника. Бельгийцы проявили больший интерес к местным кафе. Там же можно было встретить и поклонников сборных Мексики и Бразилии, которые играли в 17-00 в Казани.
Если болельщиков сборной Японии на стадионе было не так много, то они явно доминировали в пресс-центре. Живой интерес представителей СМИ к успехам национальной команды вполне объясним: ещё во времена Кейсуке Хонды в ЦСКА японские журналисты регулярно посещали матчи «армейцев».
Путь в плей-офф у соперников получился разным. Бельгия досрочно гарантировала себе путёвку в 1/8 финала, забив в стартовых матчах 8 мячей. Затем бельгийцы ещё и обыграли англичан в матче за первое место в группе, получив себе более проходимого соперника в 1/8 финала. Англичане же после неудачи в заключительном матче попали на Колумбию. Япония в своей группе до последнего сражалась за место в плей-офф, а путёвку получила лишь за счёт так называемого принципа «фэир-плей», набрав меньше жёлтых карточек, чем Сенегал. Обе сборные закончили групповой этап с равными показателями, после чего и пришлось считать карточки. К слову, ни о каком настоящем принципе «фэир-плей» речь и не шла: весь второй тайм матча с Польшей японцы перекатывали мяч и думали лишь о том, как бы избежать «горчичников» и не пропустить второй гол.
Не так страшен чёрт, как его малюют
Бельгийцы начали матч на удивление спокойно и осторожно. Более того, дебютный отрезок остался за японцами, которые сразу попытались воспользоваться территориальным преимуществом. Японцам даже удалось довести дело до первого удара в матче, но он получился совсем «пресным».
Лишь с середины первого тайма начал вырисовываться ожидаемый рисунок игры. Бельгийцы стали дольше владеть мячом, а Лукаку, наконец, получил возможность потолкаться с защитниками соперника. Свой первый шанс форвард «МЮ» получил на 27-й минуте, когда оттеснил защитника в чужой штрафной, но удар Лукаку всё-таки накрыли. Ещё более острый момент у бельгийцев возник через две минуты, когда Компани пошёл в чужую штрафную на стандарт. Японцы совершенно забыли о бельгийском гиганте на дальней штанге, но Компани из трудной позиции пробил параллельно воротам Кавасимы. Помешал Компани и сам голкипер японцев, который вовремя выскочил из ворот и сократил угол обстрела.
Бельгийцы давили, японцы стояли стеной, не забывая о контратаках. Но чувствовалось, что «самураи» вот-вот дрогнут. Вместо этого в начало второго тайма они ошарашили соперника, забив два мяча. На 48-й минуте Харагути получил возможность для удара с угла штрафной, мяч полетел под дальнюю штангу без шансов для Куртуа. В ответной атаке Азар проверил на прочность штангу ворот японцев, но ещё лучше получилось у Иуни. На 52-й минуте форвард японской сборной от линии штрафной уложил мяч в угол ворот! – 0:2!
Голова спасает
Похоже, что этот удивительный дубль японцев парализовал бельгийцев и их тренерский штаб. Роберто Мартинес лишь на 66-й минуте начал делать перестановки. Мартинес словно подсмотрел игру «Манчестер Юнайтед», бросив в бой второго форварда Маруана Феллайни. В итоге получился настоящий навал с огромными нападающими, с которым японцы не справились. На 70-й минуте Вертонген ударом по сложной траектории забросил мяч головой зашиворот голкиперу японской сборной. А ещё через пять минут свой гол забил и Феллайни, расстрелявший ворота соперника от линии вратарской. Естественно, что бельгиец также бил головой. 4
В оставшиеся минуты команды обменивались опаснейшими атаками. Японцы вывели на ударную позицию Кагаву, но его удар был заблокирован. А бельгийцы повысили трансферную стоимость Кавасимы, дважды нанося удары в упор. Развязка наступила тогда, когда уже все готовились к дополнительному времени. На последней минуте японцы получили право на штрафной, Хонда пальнул в угол, но Куртуа отбил. Неудачно исполнив угловой, «самураи» не успели вернуться в оборону, за что их соперник и наказал. Куртуа мгновенно ввёл мяч в игру, а дальше Де Брюйне умело сдирижировал атакой, которую на дальнем углу вратарской завершил Шадли – 2:3! Японцы сразу после введения мяча в игру услышали финальный свисток, времени отыграться у них уже не было.
Бельгия не впечатлила, но вновь добилась своего. Теперь в следующем раунде «красные дьяволы» сыграют с Бразилией, где уже точно нужно будет играть на максимуме, иначе можно ехать домой.
Чемпионат мира-2018
1/8 финала
Стадион: Ростов-Арена (Ростов, Россия)
Бельгия – Япония 3:2
Голы: Харагуси, 48, Инуи, 52, Вертонген, 69, Феллайни, 74, Шадли, 90+4
Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Компани, Алдервейрелд, Карраско (Феллайни, 65), Де Брёйне, Витсель, Азар, Лукаку, Мертенс (Шадли, 65)
Япония: Кавасима, Сакаи, Наготомо, Йосида, Сёдзи, Сибасаки (Ямагути, 81), Хасебе, Кагава, Инуи, Харагуси (Хонда, 81)
Предупреждения: Сибасаки, 40
Антон Мозговой, Ростов-на-Дону, Rusfootball.info
Ростов-на-Дону прощался с чемпионатом мира по футболу матчем 1/8 финала. В первом раунде плей-офф на «Ростов-Арене» встречались сборные Бельгии и Японии. После шумного Сочи, который заполонили болельщики из Южной Америки, Ростов показался тихим и спокойным. В городе мало что напоминало о чемпионате мира, и лишь в районе стадиона можно было встретить болельщиков. Более того, на площади у ж/д вокзала Ростова и вовсе сообщили, что добраться до арены на общественном транспорте до вечера невозможно. Только с 17:00 в день матча к «Ростов-Арене» начинали ходить автобусы.
Бельгия - Япония в Ростове. Belgium - Japan. Rostov-on-Don pic.twitter.com/5642NKv5kB— Anton Mozgovoy (@AntonMozgovoy) July 2, 2018
У самой арены ещё за несколько часов до матча начали собираться небольшие группы болельщиков. Японцы охотно разгуливали по набережной Дона, фотографируясь у каждого памятника. Бельгийцы проявили больший интерес к местным кафе. Там же можно было встретить и поклонников сборных Мексики и Бразилии, которые играли в 17-00 в Казани.
Если болельщиков сборной Японии на стадионе было не так много, то они явно доминировали в пресс-центре. Живой интерес представителей СМИ к успехам национальной команды вполне объясним: ещё во времена Кейсуке Хонды в ЦСКА японские журналисты регулярно посещали матчи «армейцев».
Путь в плей-офф у соперников получился разным. Бельгия досрочно гарантировала себе путёвку в 1/8 финала, забив в стартовых матчах 8 мячей. Затем бельгийцы ещё и обыграли англичан в матче за первое место в группе, получив себе более проходимого соперника в 1/8 финала. Англичане же после неудачи в заключительном матче попали на Колумбию. Япония в своей группе до последнего сражалась за место в плей-офф, а путёвку получила лишь за счёт так называемого принципа «фэир-плей», набрав меньше жёлтых карточек, чем Сенегал. Обе сборные закончили групповой этап с равными показателями, после чего и пришлось считать карточки. К слову, ни о каком настоящем принципе «фэир-плей» речь и не шла: весь второй тайм матча с Польшей японцы перекатывали мяч и думали лишь о том, как бы избежать «горчичников» и не пропустить второй гол.
Не так страшен чёрт, как его малюют
Бельгийцы начали матч на удивление спокойно и осторожно. Более того, дебютный отрезок остался за японцами, которые сразу попытались воспользоваться территориальным преимуществом. Японцам даже удалось довести дело до первого удара в матче, но он получился совсем «пресным».
Лишь с середины первого тайма начал вырисовываться ожидаемый рисунок игры. Бельгийцы стали дольше владеть мячом, а Лукаку, наконец, получил возможность потолкаться с защитниками соперника. Свой первый шанс форвард «МЮ» получил на 27-й минуте, когда оттеснил защитника в чужой штрафной, но удар Лукаку всё-таки накрыли. Ещё более острый момент у бельгийцев возник через две минуты, когда Компани пошёл в чужую штрафную на стандарт. Японцы совершенно забыли о бельгийском гиганте на дальней штанге, но Компани из трудной позиции пробил параллельно воротам Кавасимы. Помешал Компани и сам голкипер японцев, который вовремя выскочил из ворот и сократил угол обстрела.
Бельгийцы давили, японцы стояли стеной, не забывая о контратаках. Но чувствовалось, что «самураи» вот-вот дрогнут. Вместо этого в начало второго тайма они ошарашили соперника, забив два мяча. На 48-й минуте Харагути получил возможность для удара с угла штрафной, мяч полетел под дальнюю штангу без шансов для Куртуа. В ответной атаке Азар проверил на прочность штангу ворот японцев, но ещё лучше получилось у Иуни. На 52-й минуте форвард японской сборной от линии штрафной уложил мяч в угол ворот! – 0:2!
Голова спасает
Похоже, что этот удивительный дубль японцев парализовал бельгийцев и их тренерский штаб. Роберто Мартинес лишь на 66-й минуте начал делать перестановки. Мартинес словно подсмотрел игру «Манчестер Юнайтед», бросив в бой второго форварда Маруана Феллайни. В итоге получился настоящий навал с огромными нападающими, с которым японцы не справились. На 70-й минуте Вертонген ударом по сложной траектории забросил мяч головой зашиворот голкиперу японской сборной. А ещё через пять минут свой гол забил и Феллайни, расстрелявший ворота соперника от линии вратарской. Естественно, что бельгиец также бил головой. 4
В оставшиеся минуты команды обменивались опаснейшими атаками. Японцы вывели на ударную позицию Кагаву, но его удар был заблокирован. А бельгийцы повысили трансферную стоимость Кавасимы, дважды нанося удары в упор. Развязка наступила тогда, когда уже все готовились к дополнительному времени. На последней минуте японцы получили право на штрафной, Хонда пальнул в угол, но Куртуа отбил. Неудачно исполнив угловой, «самураи» не успели вернуться в оборону, за что их соперник и наказал. Куртуа мгновенно ввёл мяч в игру, а дальше Де Брюйне умело сдирижировал атакой, которую на дальнем углу вратарской завершил Шадли – 2:3! Японцы сразу после введения мяча в игру услышали финальный свисток, времени отыграться у них уже не было.
Бельгия не впечатлила, но вновь добилась своего. Теперь в следующем раунде «красные дьяволы» сыграют с Бразилией, где уже точно нужно будет играть на максимуме, иначе можно ехать домой.
Чемпионат мира-2018
1/8 финала
Стадион: Ростов-Арена (Ростов, Россия)
Бельгия – Япония 3:2
Голы: Харагуси, 48, Инуи, 52, Вертонген, 69, Феллайни, 74, Шадли, 90+4
Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Компани, Алдервейрелд, Карраско (Феллайни, 65), Де Брёйне, Витсель, Азар, Лукаку, Мертенс (Шадли, 65)
Япония: Кавасима, Сакаи, Наготомо, Йосида, Сёдзи, Сибасаки (Ямагути, 81), Хасебе, Кагава, Инуи, Харагуси (Хонда, 81)
Предупреждения: Сибасаки, 40
Антон Мозговой, Ростов-на-Дону, Rusfootball.info
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