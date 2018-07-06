Черчесов: главный матч жизни? – Надеюсь, что он ещё впереди

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 17:00 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 21:00 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Черчесов: главный матч жизни? – Надеюсь, что он ещё впереди

Черчесов: главный матч жизни? – Надеюсь, что он ещё впередиСегодня на стадионе «Фишт» в Сочи состоялась пресс-конференция главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Также на пресс-конференцию пришёл защитник ЦСКА и российской сборной Марио Фернандес. Журналист Rusfootball.info Антон Мозговой побывал на пресс-конференции.

Журналист: - Можно ли сказать, что это – главный матч вашей жизни?

Черчесов: - Надеюсь, главные игры впереди…. Я же ответил на ваш вопрос? Краткость - сестра таланта.

- Вопрос Марио Фернандесу. Вы удивлены, что сборная России вышла так далеко, что может пробиться в полуфинал.

Фернандес: - Мы очень долго и упорно тренировались. И заслужили быть там, где находимся.

- Сборная России подстраивается под соперников. Какой она будет завтра? Очевидно, что Хорватия может дать играть сборной России.

- Я разглагольствовать и распространяться не буду, рассказывать, что будем делать. Сегодня у нас будет теория, но, конечно, Хорватия отличается от Испании и мы это учтём.

- У нас страна крайностей. Сейчас эйфория и убежденность, что с Хорватией справимся. Это может воздействовать на команду и как вы справляетесь с этим? Что лично вы сделали, чтобы не поддаться эйфории.

- Что касается меня - говорю как есть, стараюсь не читать прессу, не смотреть ТВ. Игра с Испанией - хорошая история для нас и для страны. Но мы смотрим дальше. Нам эйфории поддаваться не надо, потому что турнир продолжается. Смотрите, более классные команды уже на родине. Так что мы готовимся очень серьёзно.

- Господин Черчесов, - спрашивают хорватские журналисты. - Кто здоров, кто играет?

- У нас есть время до матча, чтобы понять, кто сможет играть. Но сегодня все тренировались - кто-то больше, кто-то меньше. Нам надо сделать выводы еще по всему.

- Что скажете о Хорватии? Кого из них можно выделить?

- Они играют в топ-клубах, мы всех знаем и готовимся. Выделять кого-то нет смысла. Но мы должны противопоставить качественную коллективную игру.

- Черышев и Габулов играют в других странах. Насколько важно, чтобы игроки сборной играли в Европе?

- Дело не в том, где играют, а как играют. Хорошо, что у нас есть игроки в других лигах, но есть такая ситуация, какая есть. В свое время много игроков было в зарубежных клубах, но мы ничего не добивались. Это не панацея. И вы это видите.

- Вы будете смотреть игру Бразилии с Бельгией? - вопрос к Фернандесу. - Будете болеть за команду особенно?

- Во-первых, мы смотрим все игры, так как мы футболисты. Во-вторых, нужно быть информированным о других соперниках. Вот и всё.

- Что вы сделали с Дзюбой, что он стал таким забивающим и мощным?

- Дзюба силён, он хорошо играет и забивает, - говорит Фернандес. Но у нас есть и другие сильные футболисты, а Артёма я поздравляю.

- Если бы Дзюба был в другой форме, - сказал Черчесов. Его бы здесь не было. Он нам добавляет мощи, хорошо подготовился, забивает - это всё, кончено, нам помогает.
Теги: Сборная России Сборная Хорватии Станислав Черчесов Марио Фернандес
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