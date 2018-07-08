Неймар: трудно найти силы, чтобы снова хотеть играть в футбол

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями после вылета своей команды из ЧМ-2018."Это самый печальный момент в моей карьере. Мне очень больно, поскольку мы знали, что можем пройти дальше и сотворить историю. Но не в этот раз.Трудно найти силы, чтобы снова хотеть играть в футбол. Уверен, Бог даст мне силы, чтобы противостоять любому препятствию. Поэтому я никогда не перестану благодарить его, даже после поражений.Я очень рад быть частью этой команды, горжусь всеми. Наша мечта не сбылась, но наши сердца не позволят нам остановиться", — написал Неймар.