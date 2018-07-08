Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться

Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги выступления россиян на домашнем чемпионате мира, отметив большой вклад в успех защитника Сергея Игнашевича и выразив мнение, что Станислав Черчесов должен остаться на посту главного тренера сборной.

-Наш матч с хорватами был самым напряженным среди четвертьфиналов этого чемпионата. Наша команда на этом турнире сделала все, что от нее требовалось, все, что она могла, - сказал Игнатьев. - Думаю, что выход в ? финала — это уже суперуспех. Самое главное — сборная влюбила в себя и тех, кто в нее верил и тех, кто не верил. И даже самых отъявленных скептиков. И если сейчас вернуться назад, то никто бы не сказал тогда, что мы можем пройти так далеко. Это большое завоевание. Тем более мы видим, что уехали такие большие команды, как Германия, Бразилия и другие. Мне представляется, что с точки зрения турнирных успехов мы добились очень большого результата. Второе — опять же народ любит сборную. Это самое главное. Мы показали на этом турнире характер, физическую готовность, стремление добиваться результата. У нас нет футболистов безразличных, в чей огород можно было бы кинуть камень. Мы увидели, что наша сборная не просто играет в футбол, а умеет решать задачи. Она восприимчива к идеям. Футболистам было предложено играть по одной схеме — они играли и решали задачу, было предложено играть по другой — играли по другой. Это говорит уже о взрослении команды. Особо следует отметить в составе команды Сергея Игнашевича, сделавшего для нашего футбола, для сборной очень многое.

- И теперь Сергей на высокой ноте завершает карьеру игрока.
- Да. Но вполне могло сложиться так, что он завершил бы ее до этого турнира, и мы бы все потом говорили, что вот если бы Игнашевич, если бы Березуцкие, то было бы так-то... А Сергей пришел на помощь сборной и рисковал. Он рисковал своей репутацией, он мог ведь в свои годы сыграть и по-другому. Но Сергей искренне хотел помочь. Это говорит о характере и душевных качествах наших людей. Людей, с которых необходимо брать пример. Вот представим на секунду, что он здесь сыграл бы плохо... Шансов плохо сыграть было много, поскольку в этом возрасте немногие играют. А он очень положительно повлиял на команду. В частности, по-иному стал играть Кутепов... В общем, много положительных моментов было для нас на этом чемпионате. Мы много затратили сил. Физических и нервных. Но не отступили и бились до самого конца. Вывод, который сделал для себя — сейчас важно, чтобы люди, которые управляют футболом, зацепились за этот результат, как можно быстрее перевернули историческую страницу и начали формировать перспективы на будущее. Ведь совсем скоро, в сентябре, начинается новый отборочный цикл.

- На ваш взгляд, главным тренером сборной должен остаться Черчесов, или новый цикл нужно начинать с новым тренером?
- Мое мнение, конечно, Черчесов должен остаться. А там уже как руководство решит. Тем не менее нам уже нужно отходить от праздников. Но самое главное понимать, почему мы вернулись к Игнашевичу. Если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, но более молодые, было бы не так болезненно прощаться с ним сегодня. Надо выстраивать наш футбол в несколько ином русле: мы видели, что у нас явная нехватка кадров, нам нужно по-настоящему окунуться в детско-юношеский футбол. Еще важный момент, который мы должны вынести из чемпионата мира: наши болельщики проявили себя как нельзя лучше, и хотелось бы, чтобы они не забыли эту эйфорию и так же охотно ходили на матчи чемпионата страны, чтобы новые стадионы были посещаемыми.

- Если Игнашевич завершает карьеру игрока, то Александр Самедов завершает карьеру в сборной. Не спешит с решением?
- Это его внутренний голос, как он чувствует и хочет. Как это скажется на сборной? В сборной здесь есть замена. У нас сильная средняя линия, при этом там много игроков примерно одного возраста. Здесь и Зобнин, и братья Миранчуки, и Головин, и Ташаев скоро появится... У нас слабые, для того чтобы играть на хорошем уровне, защитники.
Теги: Игнатьев Игнашевич Сборная России
Сегодня, 13:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
- Мое мнение, конечно, Черчесов должен остаться. А там уже как руководство решит.

--------------------------

Я бы на месте Черчеса завязал. Ходят слухи что Малый театр приглашает его в труппу...

Человек даёт результат . Какого х..я ещё? Недостаточно гламурный? Не лоялен к прессе?
Чего надо?
Чтобы - шашечки, или - чтобы ехать?(с)
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 14:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что за взгляд в «кривые зеркала», снимите «розовые очки» и посмотрите НА ПОЛЬЗУ (!!!) будущего Сборной нашей страны, что Реальный итог (если смотреть на конкретные итоги игр) - неудовлетворительный! Нам не нужна эйфория, а нужен трезвый взгляд!
Что было? Два выигрыша 5:0 и 3:1 у двух слабых (смотрите на счет) азиатско-африканских команд. Вымученная ничья Испании (с удачным пенальти), но это игру в основное время просто проиграла сама Испания!… И еще было целых два ПРОИГРЫША (!!!) не топ-командам – 0:3 (0:3 !!!) Уругваю, а сейчас и Хорватии… Не вижу по этим итогам повода для радости и оптимизма!
Тренера нужно менять однозначно, иначе его позы и системные ошибки «с кадрами» аукнутся новым печальным эхом… (((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 14:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
- Мое мнение, конечно, Черчесов должен остаться. А там уже как руководство решит.

--------------------------

Я бы на месте Черчеса завязал. Ходят слухи что Малый театр приглашает его в труппу...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.