Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
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|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться (3)
Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться (3)
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Борис Игнатьев: если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, было бы не так болезненно с ним прощаться
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги выступления россиян на домашнем чемпионате мира, отметив большой вклад в успех защитника Сергея Игнашевича и выразив мнение, что Станислав Черчесов должен остаться на посту главного тренера сборной.
-Наш матч с хорватами был самым напряженным среди четвертьфиналов этого чемпионата. Наша команда на этом турнире сделала все, что от нее требовалось, все, что она могла, - сказал Игнатьев. - Думаю, что выход в ? финала — это уже суперуспех. Самое главное — сборная влюбила в себя и тех, кто в нее верил и тех, кто не верил. И даже самых отъявленных скептиков. И если сейчас вернуться назад, то никто бы не сказал тогда, что мы можем пройти так далеко. Это большое завоевание. Тем более мы видим, что уехали такие большие команды, как Германия, Бразилия и другие. Мне представляется, что с точки зрения турнирных успехов мы добились очень большого результата. Второе — опять же народ любит сборную. Это самое главное. Мы показали на этом турнире характер, физическую готовность, стремление добиваться результата. У нас нет футболистов безразличных, в чей огород можно было бы кинуть камень. Мы увидели, что наша сборная не просто играет в футбол, а умеет решать задачи. Она восприимчива к идеям. Футболистам было предложено играть по одной схеме — они играли и решали задачу, было предложено играть по другой — играли по другой. Это говорит уже о взрослении команды. Особо следует отметить в составе команды Сергея Игнашевича, сделавшего для нашего футбола, для сборной очень многое.
- И теперь Сергей на высокой ноте завершает карьеру игрока.
- Да. Но вполне могло сложиться так, что он завершил бы ее до этого турнира, и мы бы все потом говорили, что вот если бы Игнашевич, если бы Березуцкие, то было бы так-то... А Сергей пришел на помощь сборной и рисковал. Он рисковал своей репутацией, он мог ведь в свои годы сыграть и по-другому. Но Сергей искренне хотел помочь. Это говорит о характере и душевных качествах наших людей. Людей, с которых необходимо брать пример. Вот представим на секунду, что он здесь сыграл бы плохо... Шансов плохо сыграть было много, поскольку в этом возрасте немногие играют. А он очень положительно повлиял на команду. В частности, по-иному стал играть Кутепов... В общем, много положительных моментов было для нас на этом чемпионате. Мы много затратили сил. Физических и нервных. Но не отступили и бились до самого конца. Вывод, который сделал для себя — сейчас важно, чтобы люди, которые управляют футболом, зацепились за этот результат, как можно быстрее перевернули историческую страницу и начали формировать перспективы на будущее. Ведь совсем скоро, в сентябре, начинается новый отборочный цикл.
- На ваш взгляд, главным тренером сборной должен остаться Черчесов, или новый цикл нужно начинать с новым тренером?
- Мое мнение, конечно, Черчесов должен остаться. А там уже как руководство решит. Тем не менее нам уже нужно отходить от праздников. Но самое главное понимать, почему мы вернулись к Игнашевичу. Если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, но более молодые, было бы не так болезненно прощаться с ним сегодня. Надо выстраивать наш футбол в несколько ином русле: мы видели, что у нас явная нехватка кадров, нам нужно по-настоящему окунуться в детско-юношеский футбол. Еще важный момент, который мы должны вынести из чемпионата мира: наши болельщики проявили себя как нельзя лучше, и хотелось бы, чтобы они не забыли эту эйфорию и так же охотно ходили на матчи чемпионата страны, чтобы новые стадионы были посещаемыми.
- Если Игнашевич завершает карьеру игрока, то Александр Самедов завершает карьеру в сборной. Не спешит с решением?
- Это его внутренний голос, как он чувствует и хочет. Как это скажется на сборной? В сборной здесь есть замена. У нас сильная средняя линия, при этом там много игроков примерно одного возраста. Здесь и Зобнин, и братья Миранчуки, и Головин, и Ташаев скоро появится... У нас слабые, для того чтобы играть на хорошем уровне, защитники.
-Наш матч с хорватами был самым напряженным среди четвертьфиналов этого чемпионата. Наша команда на этом турнире сделала все, что от нее требовалось, все, что она могла, - сказал Игнатьев. - Думаю, что выход в ? финала — это уже суперуспех. Самое главное — сборная влюбила в себя и тех, кто в нее верил и тех, кто не верил. И даже самых отъявленных скептиков. И если сейчас вернуться назад, то никто бы не сказал тогда, что мы можем пройти так далеко. Это большое завоевание. Тем более мы видим, что уехали такие большие команды, как Германия, Бразилия и другие. Мне представляется, что с точки зрения турнирных успехов мы добились очень большого результата. Второе — опять же народ любит сборную. Это самое главное. Мы показали на этом турнире характер, физическую готовность, стремление добиваться результата. У нас нет футболистов безразличных, в чей огород можно было бы кинуть камень. Мы увидели, что наша сборная не просто играет в футбол, а умеет решать задачи. Она восприимчива к идеям. Футболистам было предложено играть по одной схеме — они играли и решали задачу, было предложено играть по другой — играли по другой. Это говорит уже о взрослении команды. Особо следует отметить в составе команды Сергея Игнашевича, сделавшего для нашего футбола, для сборной очень многое.
- И теперь Сергей на высокой ноте завершает карьеру игрока.
- Да. Но вполне могло сложиться так, что он завершил бы ее до этого турнира, и мы бы все потом говорили, что вот если бы Игнашевич, если бы Березуцкие, то было бы так-то... А Сергей пришел на помощь сборной и рисковал. Он рисковал своей репутацией, он мог ведь в свои годы сыграть и по-другому. Но Сергей искренне хотел помочь. Это говорит о характере и душевных качествах наших людей. Людей, с которых необходимо брать пример. Вот представим на секунду, что он здесь сыграл бы плохо... Шансов плохо сыграть было много, поскольку в этом возрасте немногие играют. А он очень положительно повлиял на команду. В частности, по-иному стал играть Кутепов... В общем, много положительных моментов было для нас на этом чемпионате. Мы много затратили сил. Физических и нервных. Но не отступили и бились до самого конца. Вывод, который сделал для себя — сейчас важно, чтобы люди, которые управляют футболом, зацепились за этот результат, как можно быстрее перевернули историческую страницу и начали формировать перспективы на будущее. Ведь совсем скоро, в сентябре, начинается новый отборочный цикл.
- На ваш взгляд, главным тренером сборной должен остаться Черчесов, или новый цикл нужно начинать с новым тренером?
- Мое мнение, конечно, Черчесов должен остаться. А там уже как руководство решит. Тем не менее нам уже нужно отходить от праздников. Но самое главное понимать, почему мы вернулись к Игнашевичу. Если бы рядом с Игнашевичем были такие же защитники, как он, но более молодые, было бы не так болезненно прощаться с ним сегодня. Надо выстраивать наш футбол в несколько ином русле: мы видели, что у нас явная нехватка кадров, нам нужно по-настоящему окунуться в детско-юношеский футбол. Еще важный момент, который мы должны вынести из чемпионата мира: наши болельщики проявили себя как нельзя лучше, и хотелось бы, чтобы они не забыли эту эйфорию и так же охотно ходили на матчи чемпионата страны, чтобы новые стадионы были посещаемыми.
- Если Игнашевич завершает карьеру игрока, то Александр Самедов завершает карьеру в сборной. Не спешит с решением?
- Это его внутренний голос, как он чувствует и хочет. Как это скажется на сборной? В сборной здесь есть замена. У нас сильная средняя линия, при этом там много игроков примерно одного возраста. Здесь и Зобнин, и братья Миранчуки, и Головин, и Ташаев скоро появится... У нас слабые, для того чтобы играть на хорошем уровне, защитники.
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