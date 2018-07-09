ИГОРЬ ШАЛИМОВ: СМОЛОВ НА ЧМ-2018 ЗАНИМАЛСЯ НЕ СВОИМ ДЕЛОМ.

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Игорь Шалимов: Смолов на ЧМ-2018 занимался не своим делом

Экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов оценил выступление своего бывшего подопечного Федора Смолова на ЧМ-2018.

"Турнир не задался с первого матча. Очень многое было поставлено на карту. Федор мог перейти в прошлое и позапрошлое трансферные окна в большие клубы, суммы фигурировали серьезные. Удачное выступление на ЧМ могло повысить привлекательность, увеличить стоимость. Мне кажется, Федор просто играл не в свой футбол или ему не позволяли это делать. Дзюба силен борьбой, он навязывает ее всем, кого видит — ставит корпус, сохраняет мячи.

Сила Смолова — в голах. От него надо требовать не борьбы в углах и ухода в глубину поля, а расположения у штрафной в створе ворот. Федя же занимался не своим делом, либо от него требовали иного. Когда Черчесов говорит, что Смолову надо дать свободу и он будет забивать, я не могу с этим согласиться. Когда есть свобода, Федя начинает уходить куда угодно, теряя зону у штрафной.

О пенальти — разговор особый. В "Краснодаре" он иногда исполнял пенальти именно так — но по центру ворот и на высокой для вратаря траектории, когда у того нет шансов сыграть ногой или рукой. Второй вариант — бил в правый от вратаря угол. Сейчас мне странно, что он ударил не по центру и на такой высоте. Если бьешь в угол, надо делать это очень сильно", - цитирует Шалимова Спорт-Экспресс
Теги: Шалимов Смолов
Сегодня, 09:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: GS
В сборной после ухода Зырянова давным-давно нет игрока, который мог бы тащить мяч через центр и организовывать игру низом. В ведущих клубах этим занимаются леги. Поэтому и играет сборная или на дальних забросах, авось впереди зацепятся, или на контратаках.

А потому 1/4 финала -- это и был максимум возможного (с учетом простой группы и фарта в 1/8). blush
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: Agasphere
А впереди, что?
- борьба Дзюбы;
- удары Черышева;
- рейды Фернандеса (с риском пропустить контру по его флангу);
- стандарты и великое русское АВОСЬ.
Не маловато ли?

В сборной после ухода Зырянова давным-давно нет игрока, который мог бы тащить мяч через центр и организовывать игру низом. В ведущих клубах этим занимаются леги. Поэтому и играет сборная или на дальних забросах, авось впереди зацепятся, или на контратаках.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№8 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:59) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ИГОРЬ ШАЛИМОВ: СМОЛОВ НА ЧМ-2018 ЗАНИМАЛСЯ НЕ СВОИМ ДЕЛОМ.

Игорек явно преувеличивает. Смолов занимался своим делом- играл в футбол. Другое дело, что уровень его игры не соответствует выступлению на ЧМ.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:43) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Из всей сборной тёплым был только синюжный Чмолов.У Смольникова,например,было
было много желания,но не хватило мастерства и спокойствия.Синюжный же просто тёплый.Да и во втором пропущенном большая его вина.Стоял,жевал сопли,а не угол перекрывал.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Кэшбэк ловил Федя


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да и вообще, футбол - это не его дело. Пусть *** вагоны разгружать.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 10:14) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: ржд гуд
К Черчесову только один вопрос: если ты видишь, что игрок ПОЛНОСТЬЮ разобран, то зачем выпускаешь его на поле в таких матчах?!

К Черчесову первый вопрос: если игрок откровенно не готов к такому турниру, за чем его туда вообще брать? Того же Глушакова отцепил, потому что не в форме? Отцепил. Хотя, впрочем, и Самедова только на один тайм такой гиперактивной беготни хватало.
====
Нет вопросов к вратарю и обороне. Это 100%. Все выше крыши сыграли. А впереди, что?
- борьба Дзюбы;
- удары Черышева;
- рейды Фернандеса (с риском пропустить контру по его флангу);
- стандарты и великое русское АВОСЬ.
Не маловато ли?
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 10:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Да, там нужно было играть в футбол, а не "лицом" торговать.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 09:49) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Смолов облажался по полной! Он просто НЕ ИГРАЛ НИГДЕ, НИ В УГЛАХ, НИ В ЦЕНТРЕ, НИ В ЧУЖОЙ, НИ В СВОЕЙ ШТРАФНОЙ!
К Черчесову только один вопрос: если ты видишь, что игрок ПОЛНОСТЬЮ разобран, то зачем выпускаешь его на поле в таких матчах?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 09:37) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Сила Смолова — в голах.

Шалимов с горя видимо "хряпнул".

Сила - в реализации голевых моментов, без этого никаких голов не будет.
А Смолов обосрался по полной, я его всегда хейтил и продолжу дальше, игрочишка одной команды, где все на него играют, да "Томи" забить хет-трик может, но на международных турнирах таких нет, достаточно вспомнить, сколько в ЛЕ забивал татуированный.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.