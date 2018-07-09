Огнен Вукоевич исключен из хорватской делегации на ЧМ

Хорватский футбольный союз исключил Огнена Вукоевича из состава делегации национальной сборной на ЧМ-2018 в России.Напомним, что после победы над командой России защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с Вукоевичем опубликовали видео со словами «слава Украине».Руководство Хорватского футбольного сегодня сообщило о своем решении исключить Огнена из состава делегации и принесло извинения российской публике за поступок члена национальной сборной.