Огнен Вукоевич исключен из хорватской делегации на ЧМ

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Огнен Вукоевич исключен из хорватской делегации на ЧМ

Хорватский футбольный союз исключил Огнена Вукоевича из состава делегации национальной сборной на ЧМ-2018 в России.

Напомним, что после победы над командой России защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с Вукоевичем опубликовали видео со словами «слава Украине».

Руководство Хорватского футбольного сегодня сообщило о своем решении исключить Огнена из состава делегации и принесло извинения российской публике за поступок члена национальной сборной.
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 19:14
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(7)
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А ибо не<!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-->....Надо было ещё по морде дать
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: meboyo
Ну, лизнули так лизнули


не лизнули, а прогнули
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:57) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Филимонов
Ну так и Виду домой отправляйте. Орало два дебила, оба и одинаково должны быть наказаны

кнут и пряник) одному изгнание - другому теоретические медали ЧМ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 19:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну так и Виду домой отправляйте. Орало два дебила, оба и одинаково должны быть наказаны
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 19:50) #
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online

Это как у А. Толстого в "Петре Первом". При угрозе бунта скинуть с Красного крыльца захудалого татарского царевича.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: meboyo Italia (Сегодня, 19:49) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Ну, лизнули так лизнули
Регистрация: 22.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: АБВ М (Сегодня, 19:44) #
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online

Руководство хорватского футбольного союза этим самым говорит Украине- Не Слава вам а Сало!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (8)

Ведут себя правильно. Что не отменяет того, что те двое были долбоёбы.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Поняли, что иначе им на стадио будет полный ахтунг!
Как этого дебилойда к сборной еще подключили.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 19:29) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Лёгкой кровью отделались. Умно. Честно


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Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Кристоф (Сегодня, 19:28) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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