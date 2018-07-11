Паоло Мальдини: я впечатлен игрой сборной России, Головин будущая звезда европейского футбола

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Паоло Мальдини: я впечатлен игрой сборной России, Головин будущая звезда европейского футбола

Бывший защитник "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини прокомментировал выступление национальной команды России на ЧМ.

"Я впечатлен сборной России. Они были сильны физически. Команда играла здорово, хорошо отыграли в обороне. Сборная оставила все силы и показала свой лучший футбол.

Головину действительно есть куда расти. Он может стать настоящей звездой, когда уедет в европейский клуб", — цитирует Мальдини Sport24
Теги: Мальдини Головин Сборная России
Сегодня, 09:14
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11
(0)
№11 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:46) #
  • -1
  •  (1)

Когда смотрел матчи, ловил себя на мысли, что ищу на поле Головина.
Значит он неплох, очень неплох!))
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: AlexYush Москва (Сегодня, 10:13) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Очень надеюсь наши сборники уедут за рубеж: Зобнин, Головин, может Дзюба с Кутеповым
Регистрация: 5.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: XERX
канчельскису это скажи!!!)))

Зачем? Пускай живет со своим мнением.


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, Головин в общем то хороший футболист. Спору нет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:08) #
  • 0
  •  (0)
online

Если уже Пауло Мальдине узнает Головина на поле в лицо, тогда тому прямая дорога в европейский клуб.

Кот даже знает дорогу в один европейский клуб. И ходить далеко не надо)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: XERX - (Сегодня, 10:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
канчельскису это скажи!!!)))
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 09:58) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если уже Пауло Мальдине узнает Головина на поле в лицо, тогда тому прямая дорога в европейский клуб. Хотя и ЦСКА не азиатский клуб.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 09:54) #
  • +4
  •  (4)

Надо уходить в приличный клуб и там развиваться! А то засосет наше болото и потеряем парня!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:48) #
  • 0
  •  (4)
online

А скоро проснутся поросята, прибегут и начнут тоскливо хрюкать "он ничего не показал", "его никто не купит"))))))

Потому что у них один мозг на всех). Они почему то считают что у всех к\б цвет, если разрезать каждого. Борщ конечно волшебный. Головин ? Не хватает ему дриблинга.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 09:42) #
  • -4
  •  (8)
online

А скоро проснутся поросята, прибегут и начнут тоскливо хрюкать "он ничего не показал", "его никто не купит"))))))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально мы играли. Мальдини спасибо за теплые слова.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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