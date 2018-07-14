Зепп Блаттер поздравил сборную Бельгии с бронзой ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер поздравил сборную Бельгии с первыми в истории медалями чемпионата мира. В матче за третье место ЧМ-2018 бельгийцы обыграли Англию (2:0)."Поздравляю Бельгию с исторической победой. Лучший результат на чемпионате мира в истории!", - написал Блаттер в Твиттере.