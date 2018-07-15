Игроки сборной Франции облили тренера шампанским на пресс-конференции (видео)

Футболисты сборной Франции ворвались на пресс-конференцию главного тренера команды Дидье Дешама и несколько минут обливали его шампанским.В финальном матче ЧМ-2018 сборная Франции обыграла команду Хорватии со счётом 4:2. Это вторая победа французов на чемпионате мира. Ранее они побеждали в 1998-м году.