В мяче, подаренном Владимиром Путиным Трампу, нашли "жучок"

Футбольный мяч с символикой чемпионата мира — 2018, подаренный президентом России Владимиром Путиным главе Белого дома Дональду Трампу, был оснащен специальным чипом с коммуникационной функцией.Подарок, врученный на пресс-конференции в Хельсинки, вызвал в Вашингтоне неоднозначную реакцию. Сенатор-республиканец Линдси Грэхэм заявил в твиттере: "Я бы проверил этот футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств и никогда бы не разрешал вносить его в Белый дом".Журналисты Bloomberg пришли к выводу, что конгрессмен, возможно, был отчасти прав: на поверхности мяча они разглядели специальный логотип, предупреждающий, что он оборудован устройством связи.